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81 ilde 36 bin kadını dolandıran zanlılar Sakarya’da yakalandı

Sosyal medya aracılığıyla kadınlara yönelik ilanlar vererek 81 ilde 36 bin kadını dolandırdığı iddia edilen 2 şahıs, Sakarya’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:29
81 ilde 36 bin kadını dolandıran zanlılar Sakarya’da yakalandı

Sosyal medya aracılığıyla kadınlara yönelik ilanlar vererek 81 ilde 36 bin kadını dolandırdığı iddia edilen 2 şahıs, Sakarya’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.


Yaklaşık 1 yılı aşkın bir süre önce Gökhan Ö. ve Suna U. tarafından kurulan ’AVA İşyerim’ isimli şirketin tüm Türkiye’de sosyal medya aracılığıyla kadınlara yönelik ilanlar vererek, 81 ilde 36 bin kadını dolandırdığı iddiaları Türkiye gündemine oturmuştu. Hakkında tacir ve şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan aranması bulunan ve çok sayıda aynı suçtan kaydı bulunan Suna U., Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Suna U.’nun emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Hakkında tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranması olan ve çok sayıda dolandırıcılık suçundan kaydı bulunan Gökhan Ö. ise Pamukova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Gökhan Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:29
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