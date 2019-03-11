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’81 İl 7 Bölge Güzel Şehirler Gelsin Dile’ projesinde Kırşehir tanıtıldı

Afyon’da ilkokul öğretmeni Gülcan Şahin, geliştirdiği ’81 İl Yedi Bölge Güzel Şehirler Gelsin Dile’ projesi kapsamında değişen Kırşehir’i okulda öğrencilerine anlattı.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:22
’81 İl 7 Bölge Güzel Şehirler Gelsin Dile’ projesinde Kırşehir tanıtıldı

Afyon’da ilkokul öğretmeni Gülcan Şahin, geliştirdiği ’81 İl Yedi Bölge Güzel Şehirler Gelsin Dile’ projesi kapsamında değişen Kırşehir’i okulda öğrencilerine anlattı.


Projeyi hazırlayan Afyon Karahisar Merkez Işıklar Balı Sultan İlkokulu öğretmeni Gülcan Şahin’e yürüttüğü proje kapsamında broşür, tanıtım filmi, afiş, kitap, kuru meyve ve şekerleme gönderildi.



Kırşehir Belediyesinin tam destek sunduğu projede Kırşehir’in tarihi gelişim süreci, Cacabey Medresesi, Ahi Evran Külliyesi, Masal Park, Kent Park, Güzler Evcil Hayvanlar Parkı, tarihi konaklar gibi hazırlanan materyaller gönderilerek öğrencilerin şehir hakkında görsel bilgi sahibi olmasının önü açıldı.


Proje öğretmeni Şahin ise materyaller eline ulaştıktan sonra ders saatinin bir bölümünü Kırşehir’e ayırdı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:22
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