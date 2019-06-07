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800K ve 800C kandıra seferleri 15 Haziran’da başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.

07 Haziran 2019 Cuma 15:44
800K ve 800C kandıra seferleri 15 Haziran’da başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş. tarafından her yıl yaz ayında düzenlenen 800K ve 800C hatları, gelen yoğun talep üzerine 15 Haziran tarihinde seferlerine başlayacak.


Kandıra’nın Mavi Bayraklı sahilleri olan Kerpe, Kefken, Kumcağız ve Cebeci’ye aktarmasız ulaşım sağlayan 800K ve 800C hatlı otobüsler, deniz sezonunun açılması ile birlikte önceki yıllarda olduğu gibi vatandaşlara ulaşım hizmeti sağlayacak. Yaz sıcaklarında kandıranın plajlarında serinlemek isteyen vatandaşların aktarmasız ulaşım sağlayacağı hatlardan 800K’nın seferleri 15 Haziran Cumartesi 2019 tarihinden itibaren Körfez - Derince İzmit - Kerpe güzergahlarında çalışacak. Cumartesi günü 07.30’da Körfez Belediyesi’nden hareket edecek ilk otobüs sabah ve akşam saatlerinde 30 dakikada bir sefer düzenleyecek. Körfez’den son kalkan otobüs saati 21.30 olarak gerçekleşecek. Kerpe’den ise saat 09.00’da başlayan ilk sefer, pik saatlerde 30 dakika olmak üzere akşam 23.30’a kadar devam edecek ve gidiş-dönüş karşılıklı 34 sefer gerçekleştirecek.


15 Haziran Cumartesi günü seferlerine başlayacak olan bir diğer otobüs hat olan 800C ise Körfez-Derince-İzmit-Kefken-Cebeci güzergahında çalışacak olup ilk seferini 07.15’de gerçekleştirecek olan 800C, son seferini ise 21.00’da gerçekleştirecek. Cebeci’den ise ilk seferini 09.30’da gerçekleştirerek olan 800C hattı, son seferini 23.30’da tamamlayacak ve toplamda 34 sefer ile vatandaşlara hizmet edecek. 15 Haziran 2019 Günü Mavi bayraklı sahillere aktarmasız ulaşım gerçekleştirecek otobüslerden bir tanesi de 800CK hattı olacak. Hafta içi de tatilcilerin ulaşımını kolaylaştıracak hat, seferlerini Körfez’den 07.00 - 21.00 arası, Cebeci’den ise 10.00 - 23.00 arası gerçekleştirecek. Vatandaşlara hafta içi hizmet verecek olan 800CK hattı, Körfez-Derince-İzmit-Kerpe-Kumcağız-Kefken-Cebeci güzergahında çalışacak ve karşılıklı toplamda 28 sefer düzenleyecek.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 15:44
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