800 yıllık kitap İstanbul'da incelenecek Diyarbakır'da ele geçirilen 800 yıllık deri üzerine İbranice yazılı, dini motifli kitap, incelenmek üzere Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğüne gönderilecek

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde ele geçirilen 800 yıllık deri üzerine İbranice yazılı, dini motifli kitap İstanbul'da incelenecek. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyonda, İbranice yazmalı, işlemeli figürleri bulunan 11 yaprak ve 22 sayfadan oluşan kitabın ele geçirilmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında kitap, uzman bilirkişilerce incelenerek rapor düzenlenmesi amacıyla Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğüne gönderilecek. Kitap, İl Jandarma Komutanlığında basın mensuplarına sergilendi. 800 yıllık kitabın içinde deri üzerine işlenmiş çok sayıda insan figürü, haç resmi ve İbranice yazılar bulunduğu görüldü. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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