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800 bin takipçisi olan YouTuber anne, çocuklarına işkenceden tutuklandı

Video paylaşım sitesi YouTube’daki kanalında 800 bin civarında takipçisi olan ABD’li bir kadın, 7 evlatlık çocuğa kötü muamele göstermesi ve işkence yapması nedeniyle tutuklandı.

20 Mart 2019 Çarşamba 22:25
800 bin takipçisi olan YouTuber anne, çocuklarına işkenceden tutuklandı

Video paylaşım sitesi YouTube’daki kanalında 800 bin civarında takipçisi olan ABD’li bir kadın, 7 evlatlık çocuğa kötü muamele göstermesi ve işkence yapması nedeniyle tutuklandı.



ABD’nin Arizona eyaletinde yaşayan Machelle Hackney’nin (48) evine baskın düzenleyen polis, gardıroplara kilitlenmiş, susuz kalmış ve yetersiz beslenmiş çocuklar buldu. Hackney’nin, video paylaşım sitesi YouTube’da 800 bin civarı takipçisi olan “Fantastic Adventures” kanalında 7 evlatlık çocuğuyla, küçük yaştakilere yönelik videolar çektiği öğrenildi.



Yetkililer, kadının küçük çocukları diyaloglarını unutması veya YouTube kanalındaki videolarda kendilerine verilen talimatları doğru yapamadıkları için cezalandırdığını açıkladı. Hesap, kamera önünde gülümsemek zorunda kalan çocukların maceralarıyla yaklaşık 800 bin takipçi ve 250 milyondan fazla izlenme oranına ulaşmıştı.



Polisin evde yaptığı aramada kadının odasında iki kutu biber gazı, güvenlik cıvatası olan bir dolap ve içinde mobilyalar, battaniyeler, giysiler ve oyuncaklar bulunan penceresiz bir oda buldu. Çocuklar, memurlara biber gazı püskürtülerek dövüldüklerini, buz banyoları yapmaya zorlandıklarını, yiyecek, su, banyo gibi erişimi olmayan bir odada günlerce kilitlendiklerini söylediler.



Polis, çocukları susuz halde bulduklarını ve eve yapılan baskından sonra bir çocuğun yaklaşık 20 dakika boyunca su içtiğini aktardı. Çocuklardan birinin, Hackney’nin kendilerine defalarca biber gazı sıktığını açıkladı.



Öte yandan, aç olduğunu iddia eden kızlardan biri, kendisine verilen cipsi yemek istemedi. Neden olarak da, annesinin nefesinde fark edeceğini ve kendisini döveceğinden korktuğunu söyledi.



Öte yandan polisin, 13 Mart’ta Hackney’in biyolojik kızının uyarmasıyla harekete geçtiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 22:25
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