Diyanet Vakfı, 800 bin Kur'an-ı Kerim dağıtıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2015'te hayata geçirilen "Hediyem Kur'an Olsun Projesi" kapsamında, Yenimahalle'deki Şehit Ömer Halisdemir Erkek İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilere Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, burada yaptığı konuşmada, başkanlığın ve vakfın insanlara sadece ekmek, gıda ve maddi yardımlar yapan değil aynı zamanda ilim ve hikmet elçiliği yapan önemli kuruluşlar olduğunu söyledi.

Proje kapsamında birçok ülkeye 1 milyona yakın eser dağıtıldığını belirten Kurt, "Tabi sadece Kur'an-ı Kerim meali değil, bu kampanya dışında başkanlığımızın da desteğiyle tüm insanlık İslam'ı, yüce dinimizi Türkiye örnekliği ve rehberliği ile öğrenme arayışı ve gayreti içerisindedir. Bu bizim için milletimiz için bir iftihar meselesidir. Bütün insanlarımızı, bu ilim ve hikmet elçiliğine katkı vermeye davet ediyorum." diye konuştu.

"Halkımızın projeye ilgisi artmış durumda"

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat da "Proje kapsamında şu ana kadar 800 binin üzerinde Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapıldı. Hedefimiz 1 milyonun üzerine çıkmak." dedi.

Yaklaşık 300 bin Kur'an-ı Kerim'in baskı aşamasında olduğunu dile getiren Polat, şöyle konuştu:

"Projemiz devam ediyor. Halkımızın projeye ilgisi artmış durumda. Vakıf olarak projenin önemini halkımıza açıklıyoruz. Dünya üzerinde birçok bölgede yaşayan Müslüman kardeşlerimizin Kur'an-ı Kerim'e ulaşma imkanı yok. Bizler onlara bu hizmeti götürmüş oluyoruz. Birçok bölgede, Afrika'da aslında Kur'an-ı Kerim'i kitap halinde görmemiş olan kardeşlerimiz var. Dolayısıyla yüce kitabımızı bir bütün halinde ömürlerinde onlara görme imkanını da bu millet yaşatmış oluyor."

Polat, halkın desteği sürdükçe okullarda Kur'an-ı Kerim dağıtarak, öğrencilere projenin önemini anlatmaya devam edeceklerini dile getirdi.