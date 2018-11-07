THY- Euroleague
0553 313 94 23
impression

Diyanet Vakfı, 800 bin Kur'an-ı Kerim dağıtıldı

Türkiye Diyanet Vakfı "Hediyem Kur'an Olsun Projesi" kapsamında şu ana kadar 800 binin üzerinde Kur'an-ı Kerim dağıtımı yaptı. Vakfın Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat "Hedefimiz 1 milyonun üzerine çıkmak." dedi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 14:41
Diyanet Vakfı, 800 bin Kur'an-ı Kerim dağıtıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2015'te hayata geçirilen "Hediyem Kur'an Olsun Projesi" kapsamında, Yenimahalle'deki Şehit Ömer Halisdemir Erkek İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilere Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, burada yaptığı konuşmada, başkanlığın ve vakfın insanlara sadece ekmek, gıda ve maddi yardımlar yapan değil aynı zamanda ilim ve hikmet elçiliği yapan önemli kuruluşlar olduğunu söyledi.

Proje kapsamında birçok ülkeye 1 milyona yakın eser dağıtıldığını belirten Kurt, "Tabi sadece Kur'an-ı Kerim meali değil, bu kampanya dışında başkanlığımızın da desteğiyle tüm insanlık İslam'ı, yüce dinimizi Türkiye örnekliği ve rehberliği ile öğrenme arayışı ve gayreti içerisindedir. Bu bizim için milletimiz için bir iftihar meselesidir. Bütün insanlarımızı, bu ilim ve hikmet elçiliğine katkı vermeye davet ediyorum." diye konuştu.

"Halkımızın projeye ilgisi artmış durumda"

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat da "Proje kapsamında şu ana kadar 800 binin üzerinde Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapıldı. Hedefimiz 1 milyonun üzerine çıkmak." dedi.

Yaklaşık 300 bin Kur'an-ı Kerim'in baskı aşamasında olduğunu dile getiren Polat, şöyle konuştu:

"Projemiz devam ediyor. Halkımızın projeye ilgisi artmış durumda. Vakıf olarak projenin önemini halkımıza açıklıyoruz. Dünya üzerinde birçok bölgede yaşayan Müslüman kardeşlerimizin Kur'an-ı Kerim'e ulaşma imkanı yok. Bizler onlara bu hizmeti götürmüş oluyoruz. Birçok bölgede, Afrika'da aslında Kur'an-ı Kerim'i kitap halinde görmemiş olan kardeşlerimiz var. Dolayısıyla yüce kitabımızı bir bütün halinde ömürlerinde onlara görme imkanını da bu millet yaşatmış oluyor."

Polat, halkın desteği sürdükçe okullarda Kur'an-ı Kerim dağıtarak, öğrencilere projenin önemini anlatmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 14:41
  1. Türkiye Diyanet Vakfı
  2. Diyanet İşleri Başkanlığı
  3. Kur'an'ı Kerim

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bebek bakımında bunlara dikkat!
    1. Bebek bakımında bunlara dikkat!
    2. Beşiktaş'ta Pepe depremi! Ocak ayında...
    3. İYİ Parti'de deprem! Görevlerinden..
    4. Endoskopi nedir?
    5. Sadece 1 dakikada uyutmak varken..
    6. Balıkçıların ağlarına Uçar Balığı..
    7. 'Bilgisayar oynamayı bırak' diyen..
    8. Katık ayranı nedir?
    9. Ünlü teknik direktör Fenerbahçe'yi..
    10. Ölüler, 24 Haziran seçimlerinde..
    11. Akıllara durgunluk veren olay!..
    12. Seçimden sonra ilk kez!.. Trump saat..
    13. AB'den dikkat çeken İran açıklaması!
    14. Trump seçim sonrası saat verdi!
    15. Ülkemizde 300 çeşit civarında çorba..
    16. Harran Üniversitesi Rektörü kim oldu?
    17. CHP-FETÖ ilişkisi MASAK raporunda!
    18. Milyonları ilgilendiren karar! Bir..
    19. Silaha değil teleskopa heveslendirin
    20. Dolar ve euro ne kadar? 6 Kasım dolar..
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor

    Günün Karikatürü

    7 Kasım 2018
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak
    Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak