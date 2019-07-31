800 aileye gıda yardımı yapıldı
Türk Kızılay Eskişehir Şubesi, il genelindeki ihtiyaç sahibi 800 aileye gıda yardımında bulundu.31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:10
Türk Kızılay Eskişehir Şubesi, il genelindeki ihtiyaç sahibi 800 aileye gıda yardımında bulundu.
Türk Kızılay Eskişehir Şubesi, yardımlarına devam ediyor. Son olarak Eskişehir’e bağlı Seyitgazi, Günyüzü, Mahmudiye, Çifteler ilçelerine giden ekipler, durumu tespit edilmiş ihtiyaç sahibi 800 aileye yardımda bulundu. Gıda yardımları Kızılay gönüllüleri ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte kapı kapı gezerek yapılırken ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü.
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