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80 yıllık ‘aşk’ları engel tanımıyor

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 80 yıllık evlilik hayatlarını ilk günkü heyecanla sürdüren çift, görenlere hem örnek oluyor hem de şaşırtıyor.

14 Şubat 2019 Perşembe 09:00
80 yıllık ‘aşk’ları engel tanımıyor

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 80 yıllık evlilik hayatlarını ilk günkü heyecanla sürdüren çift, görenlere hem örnek oluyor hem de şaşırtıyor.


Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 80 yıldır evli olan çiftin hikayesi, duyanları şaşırtıyor. Yaşlarının toplamı neredeyse 200 olan 104 yaşındaki Abdullah Altun ve 95 yaşındaki Gülüşan Altun, geçirdikleri yaklaşık 80 yıllık evlilik hayatı ile gençlere de örnek oluyor. Toplamda 6 çocukları, 24 torunları bulunan çift, evlilik hayatları boyunca birbirlerini hiç kırmadıklarını ve sürekli karşılıklı olarak saygılı olduklarını belirtirken, evliliğin önemini de gözler önüne seriyor. Halen birbirlerinin ellerini sıkı sıkıya tutan ve evde dahi hiç ayrılmayan Altun çifti, evlilik tarihlerini tam olarak hatırlamasa da uzun ömürlü evliliğin sırrının da saygı, sevgi ve birbirlerine olan güvenden kaynaklandığını belirtiyor. Çektikleri zorluklara ve zor günlere rağmen birbirlerine her zaman destek olan çift, şimdiye kadar birbirlerine hiçbir zaman kötü söz söylemediklerini de ifade ediyor.



"Hiç kavga etmedik"


104 yaşındaki Abdullah dede, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden insanların evlendikleri kişiler ile kolay kolay ayrılmadıklarını, şimdiki neslin ise en ufak sıkıntılarda ayrılmayı tercih ettiklerine dikkat çekiyor. Evliliğin öneminden de bahseden Abdullah Altun, “Evleneli yaklaşık 80 yıl olmuştur. Hiç kavga etmedik. O benim dediğimi yaptı, ben de onun dediğini. Ben ilk başta eşimle evlenmek istemiyordum, sonradan gönlüm düştü” dedi.


94 yaşındaki Gülüşan nine ise yaklaşık 80 yıldır birbirlerine sevgi ve saygılı olduklarını belirterek, günümüzdeki çiftlerin de birbirlerinden ayrılmayı en son çare olarak düşünmeleri gerektiğini aktardı. Gülüşan Altun, "Eskiden yoksulluk ve fakirlik vardı. Eşim gurbette çalıştı, ben köyde çalıştım o şekilde çocuklarımızı büyüttük. Bu günümüze çok şükür, Allah bu günlerimizi aratmasın. Yaklaşık 80 yıl oldu. Bu 80 yıl boyunca hep iyi anlaştık" şeklinde konuştu.


Günümüzde çiftlerin sadece 14 Şubat Sevgililer Günü’nde birbirlerini hatırlamamaları gerektiğine de vurgu yapan çift, karşılıklı sevgi ve saygının her gün olması gerektiğine değindi. Birbirlerini halen çok sevdiklerini belirten çift, birbirlerinden memnun olduklarını da dile getirdiler.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 09:00
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