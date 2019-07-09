0553 313 94 23

80 yeni doktor Hipokrat yemini etti

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018-2019 eğitim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

09 Temmuz 2019 Salı 16:26
80 yeni doktor Hipokrat yemini etti

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018-2019 eğitim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Mezuniyet töreninde 80 yeni doktor, Hipokrat yeminlerini ederek mesleğe adım attı.


Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burhan Turgut, NKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdoğan Güntekin, Tekirdağ Tabipler Odası Başkanı Dr. Ebru Atilla, öğretim üyeleri ve ailelerin katılımıyla Üniversite Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleşen mezuniyet töreninde 80 yeni doktor Hipokrat yeminlerini ederek mesleğe adım attı.


Üniversite tıp fakültesi öğrencilerinin kurduğu müzik topluluğu verdiği mini konser ile mezuniyet coşkusuna ortak oldu. Genç doktorların selamlama geçidinin ardından törende mezunlar dönem birincisi Dr. Büşra Üresin bir konuşma yaparak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden mezun olmanın ayrıcalık olduğuna değindi.


Tabip Odası Başkanı Dr. Ebru Atilla da yaptığı açıklamada, “Meslektaşlarımı tebrik ediyorum. Zorlu bir eğitim dönemini tamamladınız. Mesleki yaşamınızda başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun” dedi.


Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burhan Turgut ise "Gerçekten 6 yıl uzun bir süre. Oldukça meşakkatli bir sürecin sonunda Tıp Fakültesinden mezun olunabiliyor. Bu açıdan bu emeğe saygı duymak gerekiyor. Son yıllarda tıp fakültemizde eğitim alanında önemli gelişmeler oldu. Daha standart ve daha üst düzeyli bir eğitime geçtik ve akreditasyon süresince öğrencilerimizin çok büyük katkısı oldu. Bu süreçte katkı sağlayan öğretim üyelerimize ve öğrencilerimize tekrardan teşekkürü bir borç biliyorum” sözlerine yer verdi.


Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin de tıp fakültesi mezuniyet töreni dolayısı ile gerçekleştirdiği konuşmasında, "Konfüçyüs’ün çok sevdiğim bir sözü var ‘Bir sene sonrasını düşünüyorsan tohum ek, on yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik, yüz yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir’ der. Yine Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir’ Bizler bu yolda ilerlemeye ve üretmeye devam ediyoruz. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bugün 8’i aktif inşallah ikisi seneye aktif olacak 10 fakültesiyle 11 meslek yüksekokulu, 3 yüksekokulu, 1 konservatuvarı,3 enstitüsü, 11’i aşkın uygulama ve araştırma merkezi, yaklaşık30 binöğrencisi ve 700 aşkın uluslararası öğrencisiyle eğitim hayatında hakikaten önemli bir konumda bulunuyor” şeklinde konuştu.


Rektör Şahin, konuşmasında üniversite olarak sevindirici gelişmelerden üç tanesine değinerek, “Bunlardan ilki YÖK’ten ’Engelsiz Üniversite’ olarak 206 üniversite içerisinden 26 üniversite ödül aldı. Bu ödül alan 26 üniversite içerisinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi de bulunuyor. Turuncu bayrağa sahibiz. İkincisi geçen hafta Girişimci Endeksine göre Türkiye’de üniversitelerin sıralamaları yayınlandı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi şu anda Girişimcilik Endeksinde ilk 50’de yer alıyor. TÜBİTAK bağlamında yaptığınız projelerde size milyon değerinde büyük destekler sağlanıyor bu projeleri hayata geçirebilmeniz için Girişimcilik Endeksinde ilk 50’de olmanız gerekir. Çok şükür Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Trakya’daki ilk 50’de olan tek üniversitedir. Üçüncüsü de tıp fakültelerinde akreditasyon Türkiye’de totalde 36 üniversitede vardır. Bunlardan biri de Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesidir. Şu anda akredite olmuş tek fakültemizdir. Ben hakikaten hocalarımı, emeği geçenleri ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.


Rektör Şahin, mezunlara hitaben yaptığı açıklamasında, “Günün kahramanı sevgili hekimler! Hz. Mevlana’nın güzel bir sözü var: ‘Mum olmak kolay değildir, ateş saçmak için yanmak gerekir.’ araştırmanıza geliştirmenize lütfen devam edin. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) çok güzel bir hadisi şerifi var: ‘Utanmadığın sürece istediğini yap.’ Lütfen utananlardan olunuz. Allah’ın insan vücudundaki sesi vicdanıdır. Vicdanınızı dinleyin. Ahlakınızı, edebinizi aynı burada olduğu gibi devam ettirin. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” diyerek konuşmasını noktaladı.


Tören, genç doktorların keplerini havaya fırlatmasıyla son buldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 16:26
  1. konser
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı Ürdün'de toplandı
    1. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler..
    2. Bakan Kasapoğlu, Toprak..
    3. Muğlaspor’a iki transfer birden
    4. Çin, ABD’den Tayvan’a silah satışını..
    5. TBMM Genel Kurulu toplandı
    6. Genç yüzücüler yurda döndü
    7. FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem..
    8. Fuat Oktay'dan kritik Kalkınma Planı..
    9. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15..
    10. GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 7 ilde..
    11. Sipariş ettiği tükürülünce soluğu..
    12. İstanbul, yağışlı havanın etkisine..
    13. Yayladağ Belediye Başkanı Mustafa..
    14. EMO’dan Başkan Ataç’a ziyaret
    15. Vali Aksoy, Vali Şentürk ile bir araya..
    16. 540 bin ton hububat ürününün toprakta..
    17. Avrupa ülkelerinden İran'a nükleer..
    18. İran'dan şok iddia! "John Bolton ve..
    19. Gençler Hevsel Bahçelerini temizledi
    20. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yargı..
    21. Salomon Ultimate Cunda tamamlandı
    22. Ardino Belediye Başkanı Murad’dan..
    23. Amasya’da yeni hasat dönemi başladı
    24. Hükümetten kamu işçisine yüzde 5+4 zam..
    25. Japonya, Güney Kore'ye getirdiği..
    26. 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı..
    27. Karacabey’de tay satışları protestolar..
    28. Ordu’da kestane balı hasadına başlandı
    29. CHP TBMM Grup Toplantısı
    30. Sivas'ta tır ile traktör çarpıştı!..
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!