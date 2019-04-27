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80 yaşındaki Peru eski devlet başkanı hapis cezasını evinde çekecek

Peru’da 36 ay hapis cezasına çarptırılan 80 yaşındaki Eski Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski’nin cezasını evinde çekmek için yaptığı başvuru kabul edildi.

27 Nisan 2019 Cumartesi 10:43
80 yaşındaki Peru eski devlet başkanı hapis cezasını evinde çekecek

Peru’da 36 ay hapis cezasına çarptırılan 80 yaşındaki Eski Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski’nin cezasını evinde çekmek için yaptığı başvuru kabul edildi.


Peru Cumhuriyet Başsavcısı, Cuma günü kalp rahatsızlığı nedeniyle Lima’da bir kliniğe kaldırılan Eski Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski’nin 36 aylıkhapis cezasını evinde geçirmesine onay verdi. Duyuru, savcı Hernn Mendoza tarafından, nihai kararı vermesi gereken Birinci Yolsuzlukla Mücadele Temyiz Mahkemesine yapılan tutuklamaya itirazdan hemen önce yapıldı. Savcı 80 yaşındaki Kuczynski’nin savunmasıyla ev hapsine çıkmayı hakketmediğini vurgulasa da, Anayasa’nın "Herkesin sağlık koruma hakkına sahip olduğu" maddesinden yola çıkarak eski başkanın bu hakkı olduğunu duyurdu.


Mendoza, eski devlet başkanının cezasını evinde polis otoritesinin gözetimi altında çekeceğini, gerekiyorsa tıbbi merkeze transfer edileceğini açıkladı.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 10:43
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