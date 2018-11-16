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80 yaşındaki annesiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle komşusunu rehin aldı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde alkollü bir kadının, 80 yaşındaki annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusunu rehin aldığı bildirildi.

16 Kasım 2018 Cuma 22:08
80 yaşındaki annesiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle komşusunu rehin aldı

Dilekler Mahallesi Yeşiltepe Sokak'taki gecekonduda ikamet eden Şenay A. (53) evlerine ziyarete gelen komşuları Şerif M'yi (55) ve annesi Ayşe A'yı (80) ilişki yaşadıkları iddiasıyla rehin aldı. Şerif M, bir süre sonra Şenay A'nın dalgınlığından yararlanarak telefonla polisten yardım istedi.

Şenay A, olay yerine gelen polis ekibinin bir saat süren ikna çabalarının ardından kapıyı açarak emniyet güçlerine teslim oldu.

Alkollü olduğu belirlenen Şenay A. ile Şerif M. ve Ayşe A. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 22:08
  1. çankaya

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