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80 yaşındaki annesi gözünün önünde yanarak can verdi

Balıkesir’deki otobüs yangınında 80 yaşındaki annesi gözünün önünde yanarak can veren Elif Ata, otobüste yangın söndürme tüpünün olmadığını iddia etti.

02 Ağustos 2019 Cuma 17:45
80 yaşındaki annesi gözünün önünde yanarak can verdi

Balıkesir’deki otobüs yangınında 80 yaşındaki annesi gözünün önünde yanarak can veren Elif Ata, otobüste yangın söndürme tüpünün olmadığını iddia etti. Annesi alevlerin içende kalan kardeşi ise son anda kurtulan talihsiz kadın, yolcu otobüsünde yaşanan dehşet anlarını anlattı. Öte yandan yolcu otobüsündeki yangında yaralanan vatandaşların da kimlikleri belli oldu.


Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Küçükkuyu ile Ankara seferini yapan Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü sabah saat 11.00’de Küçükkuyu beldesinden 6 yolcu ve 3 mürettebat ile Ankara’ya doğru yola çıktı. Daha sonra Altınova Terminali’ne uğrayan otobüs buradan 8, Akçay’dan 13 ve Edremit’ten de 6 yolcu alarak yoluna devam etti. İddiaya göre otobüs Balıkesir’e 30 kilometre uzaklıktaki Gökçeyazı mevkisine geldiğinde kahve makinesinden çıkan yangın önce otobüsün arka kısmına ardından da ön kısmına doğru yayıldı. Bunun üzerine otobüs şoförü aracı sağ kenara çekerek, yolcuların panik yapmadan inmelerini istedi. Panikle aşağı inmeye çalışan yolculardan bazıları yaralanırken otobüsten inemeyen aralarında Elif Ata’nın 80 yaşındaki annesi Fatma Kızılgöz’ün de bulunduğu 2’si çocuk 5 kişi yanarak otobüste can verdi.


Otobüste yaralanan Saniye Yılmaz, Dursun Ata, Elif Ata, Merve Pehlivanoğlu ve Semra Başar Atatürk Devlet Hastanesine; Türkan Tansuoğlu, Ali İhsan Hamsioğlu, Elif Kurtar ve Sude Kurtar Balıkesir Devlet Hastanesine; Güler Tezel, Seher Yonter, Özgün Okur, Övgü Okur, Hüseyin Emre Kahraman ve Berra Kahraman İvrindi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 4’ü taburcu edilirken yoğun bakıma kaldırılan 2 yolcudan 1’inin durumunun ağır olduğu, dumandan etkilenen ve hafif derecede yanan 9 yolcunun da tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



"Annem içeride kaldı kardeşimi zor kurtardık"


Otobüse Ankara’ya gitmek için Akçay’dan binen yaralı yolculardan Elif Ata, "Ben 21 numaralı koltukta oturuyordum. Annemle kardeşim 27 ve 28 numarada tam orta kapının yanında oturuyordu. Bir anda orta kapının orada ateş topu gibi bir şey oluştu. Sonra şoför durdu kapılar açıldı. Fakat yangın tüpüyle müdahale edilmedi. Yangın tüpü yoktu yani. Ondan sonra saniyeler içerisinde bir duman yayıldı yolcular bağırışarak dışarıya çıkmaya çalıştı. Annem Fatma Kızılgöz 80 yaşındaydı benim annem içeride kaldı. Kardeşimi de zor kurtardık. Hortumla müdahale çok zor oldu koca otobüs gözümüzün önünde yandı ve annem içerisindeydi korkunç bir şeydi" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 17:45
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