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80 yaşında eş katili oldu 20 yıl hapsi duyunca, "Boynum kıldan ince" dedi

Bursa’da 50 yıllık eşini öldüren 80 yaşındaki adama 20 yıl hapis cezası verildi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:14
80 yaşında eş katili oldu 20 yıl hapsi duyunca, "Boynum kıldan ince" dedi

Bursa’da 50 yıllık eşini öldüren 80 yaşındaki adama 20 yıl hapis cezası verildi. Kararın kendisine söylenmesi üzerine yaşlı adam, "Adalet ne derse boynum kıldan ince" dedi.


Geçen aralık ayında Yıldırım’a bağlı Teferrüç Mahallesi’nde meydana gelen olayda, aralarında geçen tartışma sonrasında Kasım K. (80), 2 çocuk annesi 50 yıllık eşi Fatma K.’nın boğazını bıçakla keserek öldürdü. Olayın ardından şüpheli tutuklandı.


Kasım K., Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’yakın akrabayı öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle son kez hakim karşısına çıktı. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan sanık, "Hakim bey, 80 yaşında, şeker hastası olan birisiyim. Olay günü eşim, sohbete gideceğini söyledi. Kime gideceksin, diye sorduğumda ’6 aydır gidiyorum, senin ruhun bile duymuyor. Söylemiyorum işte’ deyince sinirlendim. Kendime geldiğimde karımı, kanlar içinde yatarken gördüm. Onu isteyerek öldürmedim. Zaten durumun farkına vardığımda gidip, polise teslim oldum. Tasarlayarak yapmadım" dedi.


Mahkemece son sözü sorulan sanık Kasım K., “Çok pişmanım, keşke o beni öldürseydi” diye konuştu.



"Adalet ne derse boynum kıldan incedir"


Mahkeme heyeti, kısa bir aradan sonra açıkladığı kararda, sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet, sonra oy çocukluğuyla ’iyi hal indirimi’ uygulayarak, 20 yıl hapis cezası verdi. Kararı öğrenen Kasım Korur, “Adalet ne derse boynum kıldan incedir” açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 09:14
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