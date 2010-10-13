80 yaş üzeri hacılar her yere araçla götürülecek

Karaman, 2010 hac organizasyonunun başladığını, ilk hacı kafilesini cumartesi günü Medine’ye uğurladıklarını söyledi. Karaman, usul gereği ilk kafilelerin Medine’de ziyaretlerini tamamladıktan sonra Mekke’ye geçtiğini anlattı. Hacı adaylarına, hem kendilerine yardımcı olacak görevlilerle hem de grup arkadaşlarıyla tanışmalarını sağlamak ve kutsal topraklarda yerine getirecekleri dini vecibeler hakkında bilgi vermek için seminerler düzenlediklerini belirten Karaman, hacıları bu yolculuğa uyarlamak için sürdürülen hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu dile getirdi. Bu yıl ilk kez 80 yaş üstü 5 bin hacıyı kuraya tabi tutmaksızın hacca göndereceklerini ifade eden Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu hac organizasyonumuzun biraz daha riskli olduğu anlamına geliyor. Ama biz bunun tedbirlerini alacağız. Bu yıl gerek Mekke’de gerek Medine’de biraz daha donanımlı olmak üzere sağlık ekiplerini konuşlandırıyoruz. Özellikle Mekke’de hacıların ikamet ettiği her mahallede bir sağlık merkezi oluşturuyoruz. Buralarda müşahede odaları, serum yerleri, yataklı tedavi olacak. Bir hastane, hastanemize bağlı 4 sağlık merkezi, merkezlere bağlı sağlık ocakları kurduk.” Karaman, 80 yaş üstü hacıların her yere araçla ulaştırılması için gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi. Mekke’de Harem’e ulaşmaları için tüm hacı adaylarına servis sağladıklarını anlatan Karaman, 80 yaş üstündeki hacıların ayrıca Arafat ile Merve ve Safa tepelerine araç yardımıyla götürülmesi için düzenleme yaptıklarını kaydetti.