80 ülkeden 30 bin alıcı, Linexpo İstanbul'a gelecek

İSTANBUL (AA) - Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) ve Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) tarafından organize edilen Linexpo İstanbul 2019 Fuarı, 6-9 Şubat'ta 80 ülkeden yaklaşık 30 bin profesyonelin buluşmasına ev sahipliği yapacak.

Tamamı yerli 250 markayı sektör profesyonelleriyle buluşturacak olan fuar, 6-9 Şubat'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Linexpo İstanbul 2019 Fuarı, 80 ülkeden yaklaşık 30 bin profesyonelin buluşmasına ev sahipliği yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİGSAD Başkanı Mustafa Nazik, dördüncüsünü gerçekleştirecekleri fuarda, firmaların 2019 yaz ve 2020 kış sezonu iç giyim, gecelik, sabahlık, mayo, çorap, şort ve tayt gibi ürünlerinin tanıtılacağını belirterek, Linexpo'ya Arap ve Kuzey Afrika ülkeleri başta olmak üzere Balkanlar, Rusya ve Türk Cumhuriyetlerden yoğun katılım beklediklerini kaydetti.

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) desteğiyle alım heyeti çalışmaları gerçekleştirdiklerini aktaran Nazik, "250’den fazla markayı dünyaya açacağız. Fuar; yeni trendlerin sergilendiği, defileler ve görsel şovlarla dev bir buluşmaya sahne olacak. Fuar, firmalar ile mevcut alıcıların buluşmasının yanı sıra yeni güçlü iş bağlantılarının yapılacağı bir platform oluşturacak." ifadelerini kullandı.

Nazik, geçen yılın ocak-eylül dönemindeki 1,2 milyar dolarlık ihracatın 2019 yılında daha da ileriye taşınması için fuarın itici güç olacağını belirterek, dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret'in mankenlerinden Kate Grigorieva'nın da fuarın açılış etkinliğine katılmak üzere İstanbul'a geleceğini bildirdi.