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80 milyon yıllık dinozor yumurtası fosilleri bulundu

Cıciang eyaletinde 80 milyon yıllık dinozor yumurtası fosilleri gün yüzüne çıkarıldı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 10:06
80 milyon yıllık dinozor yumurtası fosilleri bulundu

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, Cıciang’ın Yivu kentine bağlı Guanyintang köyünde yapılan kazı çalışmalarında 15 adet dinozor yumurtası fosili ortaya çıkarıldı.

Cıciang Müzesi Ulusal Tarihi Yer Bilimleri Departmanından Araştırmacı Du Tienming, konuya ilişkin yumurta fosillerinin 80 milyon yıl öncesine ait olduğunu bildirdi.

Du, keşfin yerel coğrafi araştırmaları teşvik etmesinin yanı sıra gelecekte bilim ve eğitim çalışmalarına katkı sağlayacağını dile getirerek, böylesine bir keşfin nadir bir durum olduğunu ifade etti.

Guanyintang köyü yakınlarında geçen yıllarda da dinozorlara ait izler keşfedilmişti.

Çin'de geçen ay da ülkenin kuzeyindeki Hıbey eyaletinde 130 milyon yıl öncesine ait dinozor fosili kalıntıları gün yüzüne çıkarılmıştı.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 10:06
  1. 80 milyon yıl
  2. Çin
  3. dinozor yumurtası fosilleri

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