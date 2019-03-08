80. dönem ÖGG sınav sonuçları son dakika 2019 ÖGG temel eğitim sınav sonuçları

Özel güvenlik olmak isteyen adaylar 11 Ocak’ta temel eğitimini tamamladı. Temel eğitimini tamamlayan adaylar 80. dönem ÖGG sınavında başarılı olmak için 17 Şubat’ta ter döktüler. 80 dönem özel güvenlik sınav sonuçları son dakika açıklandı mı? 2019 özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 80. Dönem ÖGG temel eğitim sınav sonuçları son dakika sorgulama ekranı 80. Temel eğitim ve 56. Yenileme son durum haberleri.

Özel Güvenlik adayları 11 Ocak 2019'da temel eğitimlerini tamamladı. Adaylar 17 Şubat'ta sınava girdiler. Sınavın üzerinden bugün itibarıyla 18 gün geçerken artık sonuçlar da sabırsızlıkla bekleniyor. Peki takvime göre sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

80. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce aday bu soruya yanıt aramaya başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlı Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı'nın Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) alımı için gerçekleştirdiği sınavın sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, 80. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar. Özel Güvenlik Görevlisi 80. temel eğitim ve 56. yenileme eğitimi sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor.

Yapılan açıklamaya göre, 17 Şubat'ta yapılan sınavın sonuçları 8 Mart 2019 tarihinde açıklanacak. 17 Şubat'ta gerçekleştirilen 80. Özel Güvenlik Görevlisi sınavının soru ve cevapları Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılmıştı.

80. Özel Güvenlik sınav değerlendirmesi ve sınav sonuçlarına itirazlar nasıl olacak?

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır. Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır. Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını Başkanlığın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden de ilan edilecektir. Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile [email protected]egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.