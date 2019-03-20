80 darbesinde görevden alınan eski başkan Göral, hayatını kaybetti Bingöl’ün Genç ilçesinde 3 yıl belediye başkanlığı yapan ve 1980 askeri darbesinde görevden alınan 82 yaşındaki Mahmut Göral, hayatını kaybetti.

Bingöl’ün Genç ilçesinde 3 yıl belediye başkanlığı yapan ve 1980 askeri darbesinde görevden alınan 82 yaşındaki Mahmut Göral, hayatını kaybetti.

Uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 82 yaşındaki Genç eski belediye başkanı Mahmut Görel, sabah saatlerinde evinde hayatını kaybetti. Göral’ın cenazesi öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Göral, 1977 yılında yapılan yerel seçimlerde Adalet Partisi’nden aday olmuş ve belediye başkanı olarak seçilmişti. İlçe belediye başkanlık görevinin 3’üncü yılında 1980 Askeri Darbesi’nde görevden alınan Göral, ilçenin ileri gelenlerinden biri haline gelmişti.

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