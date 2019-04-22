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80 Binde Devri Alem Parkı 23 Nisan’da çocuklara ücretsiz

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, çocukların 80 Binde Devri Alem Parkı’nı ücretsiz bir şekilde gezebileceğinin müjdesini verdi.

22 Nisan 2019 Pazartesi 15:15
80 Binde Devri Alem Parkı 23 Nisan’da çocuklara ücretsiz

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, çocukların 80 Binde Devri Alem Parkı’nı ücretsiz bir şekilde gezebileceğinin müjdesini verdi.


Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99. yılı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Yayımladığı mesajında, 23 Nisan gününün Türk milletinin yeniden dirilişi ve yeniden şahlanışı gibi büyük bir anlam taşıdığını ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, “Yüce milletimiz, 7’den 70’e her bir ferdiyle, bu müstesna günde vatanı, bayrağı ve özgürlüğüne ne denli aşık olduğunu bir kez daha bütün dünyaya haykırmıştır. Meclisimizin kurulmasıyla ‘İstiklal Mücadelemizde’ eşi benzeri görülmemiş bir destan yazan aziz milletimiz, tüm mazlum milletlerin bağımsızlık mücadelelerine de ilham kaynağı olmuş ayrıca o günden bu yana geçen 99 yıllık süre zarfında, sadece cephelerde değil, hemen hemen her alanda kendisine yapılan saldırılara karşı da eşsiz bir mücadele vermiştir. Ve tüm bunları ilk günkü azim, heyecan ve kararlılıkla devam ettirmiştir. 15 Temmuz hain darbe girişiminde de olduğu gibi, bunu her fırsatta ortaya koymuştur. Bu mücadelesini, hür iradesinin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi önderliğinde kıyamet anına kadar sürdüreceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesile ile, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en samimi duygularla kutluyor, İstiklal Harbinin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bu müstesna bayramını gönülden tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.



“Tüm çocuklarımızı 23 Nisan şenliğine bekliyoruz”


Öte yandan, okul öncesi, ilköğretim ve ortaokul öğrencilerinin bütün gün boyunca ücretsiz gezebilecekleri 80 Binde Devri Alem Parkında gerçekleştirilecek 23 Nisan etkinliğine tüm çocukları davet eden Başkan Kavuş, “Saat 14’te başlayacak olan etkinliklerde çocuklarımız, illüzyon gösterilerinden Özel Gençlik Mehter Takımının konserine, ateşbaz, tahta bacak ve meddah gösterilerinden halk oyunlarına, Hacivat-Karagöz tiyatrosundan yarışmalara ve sürpriz hediyelere kadar birbirinden güzel etkinliklerle bayramlarını doyasıya kutlayacaklar. Bütün gün boyunca ücretsiz olacak 80 Binde Devri Alem Parkını gezme imkanı bulacaklar. Meram’da yaşamanın ayrıcalığını hissedecekleri bu programa tüm çocuklarımızı ve ailelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 15:15
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