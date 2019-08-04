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8 yıldır kayıptı... Genç kızdan kötü haber! Öldürüp gömmüşler

8 yıl önce kayıplara karışan genç kızın, 2 yıllık teknik takip sonucu cinayete kurban gittiğini ortaya çıktı. Olayla ilgili şimdiye kadar 1 kişi tutuklandı.

04 Ağustos 2019 Pazar 08:24
8 yıldır kayıptı... Genç kızdan kötü haber! Öldürüp gömmüşler

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Melikgazi Polis Merkez Amirliğine 10 Şubat 2011 tarihinde müracaat eden müşteki Ebru Çelen, öz kızı 1994 doğumlu Merve Koçer’in 26 Ocak 2011 tarihinde evden ayrıldığını ve bir daha eve dönmediğini, kızının bulunmasını istediğini beyan etti. Dosyayı ele alan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 yıl süren saha çalışması, olay tarihinde evde bulunan ve sonrasında çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan şahıslarla yapılan görüşmeler ve teknik takip sonucu kayıp Merve Koçer’in öldürülerek bir yere atıldığını veya gömüldüğü değerlendirdi.

Cinayetin asli şüphelisi tutuklandı

Olayın şüphelilerinden M.A. (25), A.O. (30), E.K. (24) ve O.S.’nin (46) çeşitli cezaevlerinde hükümlü olarak yattıkları tespit eden ekipler, bu şüphelilerle beraber hareket ettiği anlaşılan E.K. (37), M.K. (37), M.K. (30) , N.K. (28), Y.K. (32) ve Y.K.’yi (34) düzenledikleri eş zamanlı operasyon sonucu yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen olayın asli şüphelisi E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 08:24
  1. Kayseri
  2. Merve Koçer
  3. kayseri

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