8 yıldır Erzurum’da bekleyen Gürcistan uçağı için harekete geçildi

Van’da 8 yıl önce meydana gelen depremde yardım malzemesi getiren SKY Georgia Airlines firmasına ait uçak, aprondaki kazada kokpitinde oluşan hasar nedeniyle 8 yıldır Erzurum Havalimanında bekliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Erzurum Valisi Okay Memiş, uçağın geleceği için çalışmalara başlandığını ifade ederek eğer onay çıkarsa uçağı kütüphane gibi farlı projelerde de kullanacaklarını söyledi.

Van’da meydana gelen depremin ardından 31 Ekim 2011 tarihinde yardım malzemesi getiren Kırgızistan’a ait uçağın çarptığı Gürcistan’a ait uçağın kokpit kısmı ağır hasar gördü. O günden beri Erzurum Havalimanında bekletilen uçağın onarımı Gürcü yetkililerce yapılmadı.

Yetkililer, kazanın ardından vakit kaybedilmeden gerekli kaza tutanakları tutularak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne gönderildiğini, ancak geçen süre içerisinde bir gelişme olmadığını belirtti.

Yardım amaçlı gelmesi dolayısıyla konma ve konaklama ücreti alınmayan uçak, halen ilgili firma ve Gürcülerce alınmayı bekliyor.

Uçak, Erzurum Havalimanına deprem sonrası yardım amaçlı gelmiş olmasaydı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ücret tarifesi gereği işletmecisine uçağın ağırlığı dikkate alınarak ton başına günlük 2,5 avro konaklama ücreti fatura edilecekti.

"Ilyushing Il-76TD" tipi uçağının yaklaşık 170 tonluk olduğu göz önüne alındığında uçağın günlük konaklama ücreti 425 avroya, yıllık ise 155 bin 125 avroya karşılık gelecekti.

Erzurum Havalimanında incelemelerde bulunan Vali Memiş, uçak için çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, “Uçak konusunda bir çalışma yapacağız. Mecliste uluslararası sözleşme var biz o konuyu takip ediyoruz. Uçaktan kurtulmak istiyoruz. Bazen böyle ilginç olaylarla karşılaşıyoruz. Eğer bize kalırsa başka bir şekilde değerlendirebiliriz. Kütüphane olarak da kullanılan uçaklar var o şekilde de düşünebiliriz” dedi.