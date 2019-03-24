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8 yıldır ağır hasarlı evde yaşıyorlar

Van’ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Küçükgündüz ailesi, BDP’li belediyenin 43 yıllık emsal parseli imara kapatmasından dolayı 8 yıldır ağır hasarlı binada korku içinde yaşıyor.

24 Mart 2019 Pazar 09:26
8 yıldır ağır hasarlı evde yaşıyorlar

Van’ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Küçükgündüz ailesi, BDP’li belediyenin 43 yıllık emsal parseli imara kapatmasından dolayı 8 yıldır ağır hasarlı binada korku içinde yaşıyor.


İpekyolu ilçesine bağlı Hafiziye Mahallesi’nde yaşayan 3 nüfuslu Küçükgündüz ailesinin 2011 yılında meydana gelen deprem sonucu evlerinde ağır hasar meydana geldi. Ancak dönemin BDP’li İpekyolu Belediyesinin arsayı imara kapatmasından dolayı aile, 8 yıldır ağır hasarlı 5 katlı binanın zemin katında yaşamak zorunda kaldı. Özelikle ikinci kattaki kolon ve kirişlerde büyük yarıkların oluştuğu, duvarlarının yıkıldığı binada korku içinde yaşayan aile, durumun çözümü için avukatsız 17 dava açarken, 7 de soruşturma açıldı. Açılan dava ve soruşturmalardan sonuç alamayan aile, tapulu arazilerinin imara açılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşme talep etti.


Konuya ilişkin konuşan arsa sahiplerinden Ali Küçükgündüz, ağır hasarlı binada 8 yıldır yaşamak zorunda kaldıklarını belirtti. Binalarının 2011 yılında meydana gelen depremlerde büyük zarar gördüğünü ifade eden Küçükgündüz, "2011 yılında meydana gelen Van depreminde binamız ağır hasar aldı. Bizler de bu ağır hasarlı binada 8 yıldır oturmaktayız. Burada oturma sebebimiz, BDP’li İpekyolu Belediyesinin emsal olan parselimizin tanımaması ve imara kapatmasıdır. Bu yüzden davalar açmak zorunda kaldık. Dava sürecinde avukat verilmediğinden dolayı bütün davalarımıza avukatsız girdik. Bu hususta çeşitli kurumlara verdiğimiz dilekçelerden herhangi bir cevap alamamaktayız" dedi.



"Dosya hakimi eve girmeye tereddüt etti"


Yargı sürecinde dosya hakiminin bile eve girmeye tereddüt ettiği binada 8 yıldır çaresizce yaşamak zorunda kaldıklarını dile getiren Küçükgündüz, sözlerini şöyle sürdürdü:


"İçinde çatlağı, türlü türlü haşeresinin olduğu evde 3 kişilik ailemizle yaşamak zorunda kalmışız. Yarın ne olacağını bilmemekteyiz. Yakın zamanda Cumhurbaşkanımızın şehrimize gelip, halkımıza hitap edeceğini biliyoruz. Cumhurbaşkanımızdan yardım talep etmekteyiz."



"Binanın kanuna aykırı herhangi bir sorunu yok"


43 yılık imara açık arsasının imardan düşürerek yok edilmeye çalışıldığını ifade eden ev sahibi Mustafa Sadık Küçükgündüz ise,"Evimizin tapusu ve ruhsatı var. 43 yıl önce imarı da çözülmüş, imara açılmış, ruhsatı verilmiş, bütün vergileri aksatılmadan ödenmiş, binanın kanuna aykırı herhangi bir sorunu yok. Sorunu olmamasına rağmen bana özel kamulaştırma gönderilmiş. Bu süreçte yargıya başvurduk, ancak bu davalarımdan hala sonuç alamamaktayım. Bunu yüksek mahkemeye de sunmama rağmen herhangi bir sonuç alamadığımdan dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan acil randevu istemekteyim" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 09:26
  1. doğa

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