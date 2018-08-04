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8 yıl sonra otopsisi bitti... Ölüm nedeni ihmal

Adana'da çalıştığı belediye havuzundaki kazan dairesinde hayatını kaybeden gencin otopsi raporu tam 8 yıl sonra ortaya çıktı. 19 yaşında hayatını kaybeden gencin ölüm nedeni ise boğulma değilmiş.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:43
8 yıl sonra otopsisi bitti... Ölüm nedeni ihmal

Adana'nın Kozan ilçesinde yaz tatilinde harçlığını çıkarmak için çalıştığı yüzme havuzunun kazan dairesinde ölü bulunan üniversite öğrencisi Uğur Demir 'in (19) kesin ölüm nedeni, 8 yıl sonra kesinleşti. Boğulduğu öne sürülen Demir'in elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği saptandı. Havuz tesisinde kaçak akım rölesi dahil, pek çok önlemin alınmadığının raporlarıyla kanıtlı olduğunu kaydeden Demir ailesinin hukuk mücadelesi sürüyor.

Olay, 11 Ağustos 2010'da Kozan ilçesindeki belediyeye ait bir yüzme havuzunun kazan dairesinde meydana geldi. Erciyes Üniversitesi'nde muhasebe bölümünde öğrenim gören Uğur Demir , yaz tatilinde harçlığını çıkarmak için çalıştığı havuzun kazan dairesinde, yerdeki su birikintisinin üzerinde ölü bulundu. Uğur Demir 'in ilk otopsisinde kesin ölüm nedeni belirlenemedi. Babası Mustafa Ali ve ile annesi Rahime Demir'in başlattığı hukuk mücadelesiyle, otopsi raporu İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi, ancak orası da sonuç vermedi. Aile mücadelesinden vazgeçmedi. İtirazlar sonucu olayın üzerinden tam 8 yıl geçtikten sonra Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu, Uğur Demir 'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini rapor etti.

"ÖLDÜĞÜNDE 'BOĞULDU' DEDİLER"

Demir'in kuzeni Muzaffer Karaca, havuz yöneticilerinin ilk başta kendilerine kuzeninin boğulduğunu söylediklerini, ancak artık havuz tesislerinin kusurlu olduğunu ispatladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Yasal haklarımız var, onları yargı yoluyla talepte bulunacağız. Bölge müfettiş raporu kaza olduğunu söylüyor. Bilirkişi raporu kaza olduğunu söylüyor. Bulunduğu yerde 4 parmak su varmış. 4 parmak suda boğulur mu insan? Aralık ayında tekrar duruşmamız var. Hiçbir güvenlik önlemi alınmamış. Bilirkişi raporunda iş güvenliği açısından da denetim eksikliği olduğu belirtilmiş. 10 maddelik elektrik raporunda 5 madde eksik. Termik arızalı, tahliye dalgıçlarından 2'si çalışmıyor, tahliye hortumlarında patlaklar var. Kaçak akım rölesinin olmadığı tespit edilmiş. Bir sürü eksik var. Bundan sonra Uğurlar ölmesin, gerekli iş güvenliği tedbirleri alınsın."

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:43
  1. İstanbul
  2. Adana
  3. Kozan ilçesi

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