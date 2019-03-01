8 yıl aradan sonra Türkiye’ye ait tırların Suriye’ye geçişine izin verilecek

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 8 yıl aradan sonra Türkiye’ye ait tırlar Suriye’ye yük taşımaya başlıyor.

Suriye’nin iç savaş ile kargaşa nedeniyle güvenli olmadığı gerekçesiyle 8 yıldır Türkiye plakalı tırların Suriye’ye yük taşımalarına izin verilmiyordu. Pazartesi günüden itibaren Türkiye plakalı tırların Suriye’ye yük taşımaya başlayacağı bildirildi. Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarıyla huzur ve barışın sağlandığı bölgenin kalkınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kilis Valisi Recep Soytürk ile GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkililerinin girişimleri sonucu 8 yıl sonra Suriye’ye yük taşıyan tır ile kamyonların geçişlerine 4 Mart tarihinden itibaren yeniden başlanacak. Suriye’ye ihracat yapan iş adamlarının malları gümrük sahası içerisinde Suriye’den gelen tır ile kamyonlara yükleniyordu. Vali Recep Soytürk ile GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkililerinin girişimleri sonucu Türkiye’de sadece Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine Türkiye plakalı tır ile kamyonlar yük taşımaya başlayacak. Firma sahipleri isterlerse gümrük kapısında eskiden olduğu gibi Suriye plakalı tırlara yüklerini aktarabilecek. İsteyen firma da yükleri direkt Azez ilçesine götürebilecek. Öte yandan yetkililer, geçiş yapacak araçların akaryakıtları hususunda Suriye’de herhangi bir standart muafiyeti olmadığından orijinal depo çıkışların, ikinci depo ile akaryakıt taşınmasına izin verilmeyeceği bildirdi.