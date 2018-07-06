8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Ali Bulaç kimdir?

FETÖ’nün yayın organı olarak bilinen Zaman gazetesi davasında mahkeme 10 yıl 6 aya varan hapis cezaları verdi. Zaman eski yazarlar Ali Bulaç, 8 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Peki Ali Bulaç kimdir?

Ali Bulaç, 1951 senesinde Mardin'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Mardin'de tamamlayan Bulaç, lise mezuniyetinin ardından İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde eğitimini sürdürdü. Buradaki eğitiminden sonra da İstanbul Üniversitesi'nde okumaya başladı ve 1980 senesinde İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

Bir süre Hareket dergisinde çalıştı. 1976 senesinde ise Düşünce Yayınları'nı kurdu. 1985-1992 yılları arasında Bilgi ve Hikmet dergisini de çıkardı ve yönetti.

Zaman Gazetesi’nin kurulma aşamasında İstanbul bürosunu teşkilatlandıran isim olup, gazetenin İstanbul büro şefliğini bir yıl kadar yürüttü.

Çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapan Bulaç, aynı zamanda Fatih Üniversitesi'nde dersler verdi.

Yazılarıyla Paralel Medya'nın haşin kalemlerinden biri haline gelen Bulaç, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. 31 Temmuz 2016 tarihinde ise, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.