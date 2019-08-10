- 8 yaşında "8'de 8" yaparak Avrupa şampiyonu oldu





ANKARA (AA) - 2019 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nın 8 yaş genel kategorisinde mücadele eden Yağız Kaan Erdoğmuş, "8’de 8" yaparak son tura kalmadan altın madalyaya kazandı.



Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovakya'nın Bratislava kentinde düzenlenen 2019 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda mücadele eden Satranç Milli Takımı, Türkiye'ye erken "bayram hediyesi" verdi.

Toplamda 48 ülkeden bin 306 sporcunun mücadele ettiği ve 218 unvanlı satranç sporcusunun kıyasıya yarıştığı şampiyonada, 8 yaş genel kategoride mücadele eden Yağız Kaan Erdoğmuş 8’de 8 yaparak son tura kalmadan altın madalyaya uzandı.





- Tulay: "Alt yapının eseri"





Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, genç sporcuların uluslararası başarılarının Türk satrancının geleceği için çok önemli olduğunu söyledi.

Yağız Kaan Erdoğmuş'un Avrupa şampiyonluğunu AA muhabirine değerlendiren Tulay, "Yağız Kaan Erdoğmuş gibi birçok sporcumuzun başarısı, altyapıya yaptığımız yatırımın eseri." ifadelerini kullandı.

Uluslararası alanda elde edilen başarıların tesadüf olmadığına vurgu yapan Tulay, "Türk satranç ailesi olarak uzun yıllardır büyük emek harcayarak, her yaş kategorisine, okul öncesi eğitimden, üniversiteye özel projelerle çocuklarımızı satrançla buluşturuyoruz. Çocuklarımız da bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletiyor." ifadelerini kullandı.

Tulay, şampiyonada Türkiye'yi temsil eden tüm sporcu ve antrenörlerle birlikte, altın madalyaya ulaşan Yağız Kaan Erdoğmuş ile ailesini kutlayarak sözlerini tamamladı.

Şampiyona, bugün yapılacak final turlarının ardından sona erecek.



