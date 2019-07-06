0553 313 94 23

8. Vukovar-Srebrenitsa Maratonu başladı

06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:43
8. Vukovar-Srebrenitsa Maratonu başladı

VUKOVAR (AA) - İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa soykırımının anma etkinlikleri kapsamında bu yıl 8'incisi düzenlenen "Vukovar-Srebrenitsa Maratonu" başladı.

Hırvatistan'ın doğusunda, 1991'de büyük bir katliamın yaşandığı Vukovar şehrindeki Ovcara Anıt Mezarlığı'ndan başlayan 227 kilometrelik maraton, 10 Temmuz'da Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da bulunan Potoçari Anıt Mezarlığı'nda sona erecek.

Zagreb Boşnak Azınlık Konseyi (VBNMGZ) ile Boşnak Gaziler Derneğinin ortaklaşa düzenlediği maratonun katılımcıları, yakın tarihte büyük kayıplar veren Vukovar ve Srebrenitsa'da yaşananlara dikkati çekmeyi hedefliyor.

Beş etaptan oluşan maratona katılan koşucular, ilk etapta Hırvatistan'ın Vinkovci şehrine, ikinci etapta ise Bosna Hersek'in Brcko şehrine ulaşacak. Üçüncü ve dördüncü etapta Janja ve Zvornik şehirlerinden geçecek katılımcılar, son etapta Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşacak.

Maratona, geçen yıl olduğu gibi yine Drazen Cucic, Robert Kasumovic, Zmago Horvat, Elvir Rakipovic ve Dusko Strbac 5'lisinin katıldığını aktaran VBNMGZ Başkanı Armin Hodzic, ilk etapta kendilerine VBNMGZ temsilcileri ile 6 koşucunun eşlik edeceğini ifade etti.

- Srebrenitsa ve Vukovar'da yaşananlar

Ülkenin doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda hunharca katletti ve toplu mezarlara gömdü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Bu yıl da 33 soykırım kurbanının defnedileceği Potoçari Anıt Mezarlığı'na bugüne kadar 6 bin 610 kurban defnedildi. Aradan 24 yıl geçmesine rağmen binin üzerinde soykırım kurbanının cesedine ise hala ulaşılamadı.

Hırvatistan'ın 1991'de eski Yugoslavya'dan ayrıldığını açıklamasının ardından başlayan savaşta ise Vukovar'daki çatışmalar aynı yılın ağustos ayından kasım ayına kadar sürmüştü.

Yugoslav askerler ve Sırp paramiliter birliklerinin üç ay boyunca kuşatma altında tuttuğu Vukovar'daki olaylar şehrin işgaliyle sona ermişti. Nüfusunun çoğunluğu Hırvatlardan oluşan Vukovar'ın işgalinin ardından şehirdeki siviller işkenceye uğramış, öldürülmüş ve sürgün edilmişti.

Resmi olmayan verilere göre, Vukovar'da 3 binden fazla insan öldürülmüş, binlerce insan toplama kamplarında esir tutulmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:43
  1. Bosna savaşı
  2. Hırvatistan
  3. Srebrenitsa
  4. Vukovar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mersin’de hafriyat kamyonu devrildi: 2 yaralı
    1. Mersin’de hafriyat kamyonu devrildi: 2..
    2. 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın..
    3. Türkiye’de 100 bin TL’ye kadar satılan..
    4. FETÖ'nün TSK'daki kriptoları..
    5. Zulme seyirci ve sessiz kalma!
    6. İçişleri Bakanı Soylu’dan iş yeri..
    7. Bakan Selçuk, sırayı örnek vererek..
    8. Otomobil kamyonetin altına girdi
    9. Acı haber Bursa’ya düştü
    10. Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP..
    11. Sığınma hakkı tanınan Iraklı göçmenler..
    12. EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak?
    13. Hz. Mevlânâ’nın incinmeme, incitmeme..
    14. TESK'ten esnafa kredi talebi
    15. Sanayinin devleri Türkiye..
    16. Kadınların evlerinde oturmaları
    17. Ticaret Bakanlığından "Gürbulak"..
    18. Başkan Demir, kapalı halk pazarında
    19. Rektör Savaş: “DTS tasarım’da Uşak’ı,..
    20. 17 yaşındaki genç, Mardin’in ilk yerli..
    21. Balıkesir’de FETÖ operasyonları devam..
    22. İran'dan İngiltere'ye misilleme uyarısı
    23. Yıldırım düştü, 4 büyükbaş hayvan..
    24. İran'dan İngiltere'ye ait petrol..
    25. Besin zehirlenmesinden korunmanın..
    26. Nafaka mağduru, yaşadıklarını..
    27. Fenerbahçe'de kuvvet ve dayanıklılık..
    28. Doç. Dr. Karaca Başaran: “Liposuction..
    29. Suriyeli muhaliflerden İdlib çağrısı
    30. Gıybet etme!
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!