"8. UMKE Tatbikatı"

MALATYA (AA) - Sağlık Bakanlığı tarafından Malatya'da düzenlenen "8. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Tatbikatı"nda, 7 ayrı senaryo kapsamında hazırlanan arama kurtarma faaliyetleri canlandırıldı.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birici, Şeker Fabrikası Yerleşkesi üzerinde kurulan tatbikatın koordinasyon merkezinde yaptığı konuşmada, mazlumların yaralarına merhem olmayı ilke edinmiş bir milletin mensupları olduklarını belirtti.

UMKE'nin 2004 yılında kurulduğunu ve gönüllü 12 bin kişiyle bu hizmeti sürdürdüklerini anlatan Birici, tatbikatın ana temasının deprem olduğunu kaydetti.

Birici, 117 yılda 210 deprem yaşandığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"82 bin insanımızı kaybetmişiz, 600 bin konut ağır hasar görmüş ve kullanılamaz hale gelmiş. Bizim bu durumda temel ilkemiz 72 saat içerisinde her şeyi yönetilebilir duruma sokmak ve bütün sağlık ekipleri olarak her şeye hazır olmak. Burada bütün bunların tatbikatını yaşamış olacağız. Hiçbir zaman gerçeğini arzu etmediğimiz ama karşılaştığımız zaman da burada önlemlerimizin ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar hazır olduğumuzu ortaya koyacağımız bir prova yaşayacağız. 500'e yakın UMKE temsilcimiz var. Yurt dışından katılımcı arkadaşlarımız aramızda bulunuyor. Buradaki temel amaçlarımızdan biri aynı zamanda elde ettiğimiz bu deneyimi başka ülkelerle paylaşmak, gönül coğrafyamızdaki insanların her birine, şimdiye kadarki kazanımlarımızın çok hızlı bir şekilde elde edilmesini sağlamak."

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise bir konuda uzmanlık geliştirmek için pratik yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Bu anlamda tatbikatların, kendilerinin pratikleri olduğunu söyleyen Güllüoğlu, "Bizim için başarılı, mükemmel tatbikatlar değil, eksiklerimizi gördüğümüz ve kendimizi geliştirdiğimiz tatbikatlardır. Bizim ortak çalışma kültürünü artırmamız gerekiyor. Biz sahada UMKE ile omuz omuza çalışmaktan dolayı çok memnun ve mutluyuz. Tatbikatta da omuz omuza bir çalışmayı sergiliyoruz." diye konuştu.

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Semih Korkut da dünyanın neredeyse en genç ambulans helikopter filosuna sahip olduklarını belirterek, 5 bin 500 ambulansın yaş ortalamasının 3,5 olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birici, telsizle tatbikatları başlatan anonsu yaptı.

Tatbikat, 500 UMKE, 36 destek personeli, 79 tam donanımlı UMKE aracı, 29 tam donanımlı ambulans, 9 mobil komuta aracı, 10 hizmet aracı ile diğer paydaş kurum ve kuruluşlardan müdahale ekipleri, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleşti.

Tatbikat kapsamında ekipler, yüksekten düşen yaralıya müdahale etti. Kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer tehlikeli maddelere maruz kalan bireylerin kurtarılması için de özel hazırlanan elbiseler giyilerek 4 yaralıya müdahale edildi.

Ayrıca yerleşkede hazırlanan helikopter pistine ambulans ve askeri helikopterler, iniş yaparak yaralı bıraktı.

Hazırlanan senaryolarda ekipler; tren kazası, Levent Kanyonu'nda helikopterle medikal kurtarma ve tıbbi tahliye, çoklu trafik kazası, hasta tahliyesi ve enkazdan yaralı kurtarma operasyonları gerçekleştirdi.