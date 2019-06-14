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8. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın tarihi belli oldu

“Nisan’da Adana’da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı”nın 8’ncisinin resmi açılışı 4 Nisan 2020 Cumartesi günü yapılacak.

14 Haziran 2019 Cuma 11:18
8. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın tarihi belli oldu

“Nisan’da Adana’da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı”nın 8’ncisinin resmi açılışı 4 Nisan 2020 Cumartesi günü yapılacak. Etkinliklerin ise 3 Nisan’da başlayıp, 12 Nisan tarihine kadar sürmesi planlanıyor.


Karnaval Komitesi’nden yapılan açıklamada, yurt içi ve yurt dışından Adana’ya gelecek olanların ve turizm acentelerinin programlarını yapabilmeleri için, 2020 yılı program tarihini şimdiden duyurma kararı alındığı belirtildi. 3 Nisan 2020 tarihinde başlayacak 8. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerinin 12 Nisan’a kadar devam etmesi planlanıyor. Resmi açılış ve kortej günü ise 4 Nisan 2020 olarak belirlendi. Gelecek olan etkinlik başvurularının değerlendirilmesi sonrasında da karnavalın kesin programı 2020 yılının Şubat ayında ilan edilecek.


4 Nisan 2020 Cumartesi ve 5 Nisan 2020 Pazar günlerinin, en yoğun katılımın gerçekleşeceği 2 gün olacağı vurgulanan açıklamada, şu görüşlere yer verildi;


"Karnaval kapsamındaki etkinliklerin, 12 Nisan’a kadar devam edeceğini tahmin etmekteyiz. Ayrıca, mevsimsel olarak değişiklik göstermekle birlikte, 1-20 Nisan arasındaki dönemde Adana sokaklarının mis gibi portakal çiçeği kokacağını öngörüyoruz. Misafirlerimize tavsiyemiz, karnaval coşkusunu sokaklarda yaşamak ve kalabalıklarda olmak istiyorsanız 4-5 Nisan tarihlerini, sakin dönemde portakal çiçeği kokan sokaklarıyla Adana’yı gezmek, lezzetlerini tatmak istiyorsanız, takip eden 5-20 Nisan arasındaki tarihleri tercih etmenizdir.”

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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