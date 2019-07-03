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8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:- "Bugün Türkiye'nin sahip olduğu uluslararası güç ve liderlik vasfı, nefsi için değil, ülkesi ve milleti için gece gündüz çalışanların eseridir"- "Adaletli bir dünya barışı, yarınlara dair sıradan bir temenni değil, tam da içinde bulunduğumuz an olan bir inşa sürecidir. Ben, birçok farklı ülkeden gelen pırıl pırıl gençlerin doldurduğu bu salona baktığımda, bu inşa sürecine çoktan başlamış olduğumuzu görüyorum"

03 Temmuz 2019 Çarşamba 18:53
8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bugün Türkiye'nin sahip olduğu uluslararası güç ve liderlik vasfı, nefsi için değil, ülkesi ve milleti için gece gündüz çalışanların eseridir." dedi.

Bakan Ersoy, ATO Congresium'da düzenlenen 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, farklı coğrafyalardan, farklı kültürlerden eğitim için Türkiye'yi tercih eden gençlerin bu anlamlı gününde bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Başka bir ülkede eğitim alarak mezun olmanın kolay olmadığını ifade eden Ersoy, bunu başaran gençlerle iftihar ettiklerini vurguladı.

Ersoy, gençlerin üniversite mezunları olarak artık hayatın bizzat içinde yer alacağını belirterek, gördükleri derslerin, okudukları kitapların, kurdukları arkadaşlıkların hayata bakışlarında önemli bir etken olacağını ifade etti.

Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Sizlerin farkı şu ki sizler, en değerli yıllarınızda, ağırlıklarından kurtulan ve yeryüzünün her noktasına kanat açan Türkiye'nin tecrübelerine birebir şahit oldunuz. Türkiye'nin son yıllardaki bu atılımları sayesindedir ki bugün burada, sayısız ülkeden gelen öğrenciler aynı çatı altında mezuniyet törenlerini kutluyorlar. Sizlerin hayatınız boyunca unutamayacağı anılarınızda bu şekilde yer alabilmek Türkiye'nin en değerli kazanımıdır."

- "Emek harcamanın zamanı geldi"

Mezun olmanın, eski Türkçede yalnızca "diploma sahibi olmak" değil, aynı zamanda "bir şeyi yapmak için izinli olmak" anlamına da geldiğini aktaran Ersoy, gençler için bir meslek sahibi olmanın, oluşturmanın, yapmanın, inşa etmenin, emek harcamanın zamanının geldiğini söyledi.

Bakan Ersoy, Türkiye Bursları'ndan yararlanarak mezun olan gençlerin, Türkiye'de eğitim almış insanlar olarak istihdam edilebilme şanslarının daha yüksek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü Türkiye Bursları, sizlerin kariyer planlamalarınızın yanı sıra, ülkelerinizin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmuş, sizlere de bu doğrultuda burs vermiştir. Ülkelerinizin mühendis, doktor, iktisatçı, tarihçi, muhasebeci, sanatçı ve daha birçok kadrolarını sizler teşkil edeceksiniz. Türkiye'de aldığınız eğitimin yanı sıra hepinizin Türkçe'yi de en güzel şekilde öğrendiğinizi biliyorum. Dünyadaki etkinliği giderek artan Türkçemiz köklü ve zengin bir dildir. Uluslararası bir dil olma özelliğiyle de sizlere çok önemli iş kapıları aralayacağı inancındayım. Bu, aynı zamanda Türkiye ile bağlarınızı da diri tutmanıza ve Türkiye ile ülkeleriniz arasındaki münasebetlere sizlerin de dahil olabilmesine imkan sağlayacaktır. Nitekim aramızdaki iletişimi mezuniyetlerinizden sonra da sürdürebilmek için bizler de elimizden gelen çabayı göstereceğiz."

- "Kaderinizi, ülkenizin ve milletinizin kaderinden ayrı düşünmeyin"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının onlarca ülkede gerçekleştirdiği Mezun Buluşmaları ile Türkiye'den mezun olan ancak hiç karşılaşmamış insanların bir araya getirildiğini anlatan Ersoy, şöyle devam etti:

"Bu da dünyanın neredeyse bütün ülkelerinden sizinle aynı hususi tecrübeleri paylaşmış insanlarla, küresel bir network kurmanız anlamına geliyor. Ayrıca bu sayede, o ülkelerde faaliyet gösteren iş insanlarımızla da tanışmanızı sağlanıyor. Türkiye Mezunları Ailesi'nin ferdi olmuş kişilerin arasından, başbakan, milletvekili, akademisyen, iş adamı, sanatçı ve diğer pek çok meslek grubundan, ulusal veya uluslararası üne sahip çok sayıda insan çıkmıştır. Ancak şunu da bilin ki büyük işler başarmak için illa büyük sıfatlara ihtiyacınız yoktur. Başarı bireysel değil, toplumsal bir olgudur. Kendi kaderinizi, ülkenizin ve milletinizin kaderinden hiçbir zaman ayrı düşünmeyin. Zira toplumunuzun ve ülkenizin başarılı olmasına katkı sağladıkça, bireysel başarılarınız anlam ve değer kazanacaktır. Türkiye'de geçirdiğiniz yıllar, bu anlayışı çok net bir şekilde görmenize olanak sağlamıştır diye düşünüyorum. Bugün Türkiye'nin sahip olduğu uluslararası güç ve liderlik vasfı, nefsi için değil, ülkesi ve milleti için gece gündüz çalışanların eseridir."

- "Türkiye sizi unutmayacak, sizler de Türkiye'yi unutmayın"

Gençlerden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin küresel ölçekte yürüttüğü insan merkezli politikaların kurtardığı ve iyiye, güzele doğru değiştirdiği milyonlarca hayatı unutmamaları isteyen Ersoy, "Bilin ki bu değerlere inandığınız sürece kendi ülkenizden başlayarak siz de birçok hayata dokunabilir, değiştirebilirsiniz. Sizler artık 'Dünya beşten büyüktür.' düsturunun birer temsilcilerisiniz." dedi.

Ersoy, gençlerin içinde bulundukları ortamı hafızalarına kazımalarını, farklılıkların zenginliğini ve insanlık paydasında bir arada olmanın ne kadar kolay ve güzel olduğunu asla unutmamalarını tavsiye etti.

Dünyanın çetin meselelerinin ancak şimdiki gibi bir araya gelip, devamlı müzakere halinde bulunulmasıyla çözüme kavuşabileceğine dikkati çeken Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Adaletli bir dünya barışı, yarınlara dair sıradan bir temenni değil, tam da içinde bulunduğumuz an olan bir inşa sürecidir. Ben, birçok farklı ülkeden gelen pırıl pırıl gençlerin doldurduğu bu salona baktığımda, bu inşa sürecine çoktan başlamış olduğumuzu görüyorum. Gelecek sizlerle daha güzel olacak. Bu duygu ve düşüncelerle, mezuniyetinizi bir kez daha tebrik ediyorum. Türkiye'de edindiğiniz teorik ve pratik bilgileri hayatınıza katabileceğiniz ve kendinizi mutlu hissedebileceğiniz en doğru meslekleri bulmanızı diliyorum. Türkiye sizi unutmayacak, sizler de Türkiye'yi unutmayın."

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 18:53
  1. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

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