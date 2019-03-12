0553 313 94 23

8. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sahriye Sönmez :- "Gıda talebini karşılamak için temel gıda ürünlerinin elde edildiği tarımsal üretimde verim iki katına çıkarılmalıdır"

12 Mart 2019 Salı 12:00
8. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sahriye Sönmez, "Gıda talebini karşılamak için temel gıda ürünlerinin elde edildiği tarımsal üretimde verim iki katına çıkarılmalıdır." dedi.

Antalya'nın ev sahipliğinde, bir otelde başlayan 8. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi'nin başkanlığını yapan Sönmez, kongrenin, bitki besleme ve gübreleme alanındaki gelişmeler, güncel bilgilerin aktarılması, tamamlanmış bilimsel araştırma sonuçlarının paylaşılması ve tartışılması amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 10 milyara ulaşması yönündeki beklentinin, tarımsal üretimin sürdürülebilir şekilde artırılması zorunluluğunu getirdiğini vurgulayan Sönmez, şunları kaydetti:

"Gıda talebini karşılamak için temel gıda ürünlerinin elde edildiği tarımsal üretimde verim iki katına çıkarılmalıdır. Gübre ve su yönetiminin, genel bir ifadeyle bitki beslemenin, tarımsal üretimdeki bu artışta merkezi bir rolü söz konusudur. Tarımsal ürün maliyetleri içinde yüzde 10-15 paya sahip olan gübreler, ürün verimini tek başına yüzde 50'den fazla artırdıklarından tarım sektörü, gıda maddeleri fiyatları, ülke ve aile ekonomisi üzerinde önemli etkiye sahiptir. Dünyada gübre tüketimi ortalaması hektar başına 116 kilogramdır. Bu oran gelişmiş ülkelerde 200, Almanya'da 160, İngiltere'de 283, ABD'de ise 103 kilogram iken Türkiye'de 95 kilogramlık değerle oldukça yetersizdir."

Toprak analizlerine göre yetiştirilecek bitkinin ihtiyacı gözetilerek gübre kullanımının, hem ekonomik kayıpların azaltılmasında hem de çevre zararının en aza indirgenmesinde önemli olduğunu ifade eden Sönmez, Türkiye'de, toprak analizlerine dayalı bitkinin ihtiyacı oranında gübre kullanımı konusunda, üreticilerin ya yeterli bilgi ve bilince sahip olmadıklarını ya da yeterince destek alamadıklarını belirtti.

Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden akademisyenlerin katıldığı kongre, 15 Mart'ta sona erecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:00
  1. 8. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi
  2. Antalya
  3. Sahriye Sönmez

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cevad Prekazi'den Şenol Güneş'e övgü
    1. Cevad Prekazi'den Şenol Güneş'e övgü
    2. Adıyaman'da "joker" operasyonu
    3. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    4. Eczacıbaşı VitrA, İtalya’ya gidiyor
    5. Katar'dan Gazze'ye 1,7 milyon..
    6. Ulus Hali’nde gıda denetimi
    7. Ankara'da hırsızlık şüphelisi yakalandı
    8. Türkiye 2018’de yüzde 2.6 büyüdü
    9. CHP Bartın Milletvekili Bankoğlu..
    10. 2019 istihdam teşvikleri bilgilendirme..
    11. Kırşehir’de el yazması kitap ele..
    12. DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin:..
    13. VakıfBank, çeyrek finalin ilk maçında..
    14. 18. Mersin Uluslararası Müzik..
    15. "YÖK 100/2000 Projesi, bilim..
    16. Belçika'daki Yahudi Müzesi..
    17. Döviz kurları
    18. 2. Global Gastroekonomi Zirvesi
    19. Sudanlı muhalifler Avrupa'nın..
    20. İbrahim Öztek: "Ermeniler sahte..
    21. “Paraya Hayır” Zonguldak’ta..
    22. 8. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre..
    23. ABD'li emekli diplomat ve..
    24. GÜNCELLEME- Kırşehir'de kaybolan kadın..
    25. Bakan Fahrettin Koca: Bilkent’te..
    26. Başkentte 50 milyon liralık naylon..
    27. Arçelik’ten Türkiye’de bir "ilk ve tek"
    28. İstanbul en stresli 30’uncu şehir
    29. Fatma Şahin kendisine olan ilgiyi tek..
    30. Muratpaşa’ya antika ve ikinci el..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!