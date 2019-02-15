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8 Ülkenin gençlerinden şehitlere Kur'an

İstanbul Esenler Belediyesi, mücadele ettikleri hak dava uğruna şehadete yürüyen şehitleri anmak için “Şehitler Gecesi” düzenledi.

15 Şubat 2019 Cuma 18:13
8 Ülkenin gençlerinden şehitlere Kur'an

Gecede, 8 ülkeden öğrenciler şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okudular. Esenler Belediyesi, Bab-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği ile ortaklaşa “Şehitler Gecesi” isimli anma programı düzenledi. Esenler Belediyesi Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa, Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kara ve çok sayıda Esenler halkı katıldı. Şubat ayında vefat eden, uğrunda mücadele ettikleri hak davada şehit olan; Hasan El Benna, İskilipli Atıf Hoca, Metin Yüksel, Malcolm X, Sultan Abdülhamid Han, Prof. Dr. Necmeddin Erbakan gibi onlarca sembol isim, Malezya, Bangladeş, Bosna-Hersek, Mali, Doğu Türkistan, Yemen, Endonezya ve Senegal’den gelen öğrencilerin okudukları Kur’an tilavetleriyle anıldı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 18:13
  1. İstanbul Esenler Belediyesi

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