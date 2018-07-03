8 Türk'ün katilinin son çırpınışları: Özür dilerim!

Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı terör örgütünün davasında katil bu sözleri söyledi.

Almanya’da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, banka soymak ve bombalı saldırılarda bulunmakla suçlanan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasının karar duruşmasının 11 Temmuz’da olacağı açıklandı.

Bugün gerçekleşen duruşmada 400 günlük dava sürecinde sadece bir kere konuşan Beate Zschaepe, "Acı çekmesine sebep olduğum herkesten özür diliyorum" dedi.

Almanya'da 8’i Türk 10 kişiyi öldürmek, banka soymak ve bombalı saldırılarda bulunmakla suçlanan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasının karar duruşmasının 11 Temmuz'da olacağı açıklandı. Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde devam eden davanın 437. duruşmasında mahkeme heyeti başkanı Manfred Götzl, 5 yıldan beri devam eden davada kararın 11 Temmuz'da yerel saatle 09.30'da açıklanacağını bildirdi.

ONLARA ACI VERDİĞİM İÇİN ÖZÜR DİLERİM

400 günü aşkın bir süredir devam eden mahkeme süreci boyunca sadece bir kere söz alan zanlı Beate Zschaepe açıklamalarda bulundu. Aralarında 8 Türk, bir Yunan ve Alman bir polis memurunun da olduğu 10 kişiyi öldürdüğü iddia edilen Zschaepe, “Ben duygusal bir insanım ve bu ailelerin yaşadığı stres ve üzüntüyü gördüm ve hissettim. Onlara acı verdiğim için özür dilerim” dedi. Zschaepe, 400 gün boyunca konuşmamasının sebebi olarak ise, “Fiziksel ve ruhsal olarak ifade vermeye hazır değildim. Sözlerimin çarpıtılacağından ya da yanlış anlaşılacağından endişelendim” ifadesini kullandı.

Zanlı, artık aşırı sağcı ideolojiyi benimsemediğini de iddia etti. Zschäpe, cinayetleri işlemekten doğrudan sorumlu tutulan, ancak bugün hayatta olmayan Uwe Börnhardt ve Uwe Mundlos'tan kendini ayrı tutarak “Beni istemediğim ve yapmadığım bir şey yüzünden başkalarının yerine lütfen mahkum etmeyin” dedi. Zschäpe, Börnhardt ve Mundlos'un kurbanlarını neden farklı yerlerden seçtiğini bilmediğini ifade etti. Aşırı sağcılıktan uzaklaştığını belirten Zschäpe, aşırı sağcı fikirlerin kendisi için “hiçbir anlamı olmadığını” ve aşırı sağcılık “defterini kapattığını” söyledi.