8 Türk’ün katilinden son yakarış!

Almanya'da 8’i Türk 10 kişiyi öldürmek, banka soymak ve bombalı saldırılarda bulunmakla suçlanan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasının karar duruşmasının 11 Temmuz'da olacağı açıklandı. Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde devam eden davanın 437. duruşmasında mahkeme heyeti başkanı Manfred Götzl, 5 yıldan beri devam eden davada kararın 11 Temmuz'da yerel saatle 09.30'da açıklanacağını bildirdi.

"ÖZÜR DİLERİM"

400 günü aşkın bir süredir devam eden mahkeme süreci boyunca sadece bir kere söz alan zanlı Beate Zschaepe açıklamalarda bulundu. Aralarında 8 Türk, bir Yunan ve Alman bir polis memurunun da olduğu 10 kişiyi öldürdüğü söylenen Zschaepe, "Ben duygusal bir insanım ve bu ailelerin yaşadığı stres ve üzüntüyü gördüm ve hissettim. Onlara acı verdiğim için özür dilerim" dedi.

Zschaepe, 400 gün boyunca konuşmamasının sebebi olarak ise, "Fiziksel ve ruhsal olarak ifade vermeye hazır değildim. Sözlerimin çarpıtılacağından ya da yanlış anlaşılacağından endişelendim" ifadesini kullandı.

"ARTIK AŞIRI SAĞCI DÜŞÜNCELERİM YOK"

Zanlı, artık aşırı sağcı ideolojiyi benimsemediğini de söyledi. Zschäpe, cinayetleri işlemekten doğrudan sorumlu tutulan, ancak bugün hayatta olmayan Uwe Börnhardt ve Uwe Mundlos'tan kendini ayrı tutarak "Beni istemediğim ve yapmadığım bir şey yüzünden başkalarının yerine lütfen mahkum etmeyin" dedi.

Zschäpe, Börnhardt ve Mundlos'un kurbanlarını neden farklı yerlerden seçtiğini bilmediğini ifade etti. Aşırı sağcılıktan uzaklaştığını belirten Zschäpe, aşırı sağcı fikirlerin kendisi için "hiçbir anlamı olmadığını" ve aşırı sağcılık "defterini kapattığını" söyledi.

ALMANYA'DAKİ NSU DAVASI

Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı ve 15 banka soygunu yapmakla suçlanan NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı.

NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş ve intihar ettikleri öne sürülmüştü.

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesinde Mayıs 2013'ten bu yana görülen davada, NSU terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan Zschaepe, NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten birkaç gün sonra polise teslim olmuştu.

Davada, aralarında NSU terör örgütünün hayattaki tek üyesi Zschaepe ve aralarında Wohlleben'in de bulunduğu örgüte yardım ve yataklık yapmakla suçlanan 4 kişi yargılanıyor.