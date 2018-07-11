8 Türk'ü öldürmüştü, karar açıklandı!

Almanya'da sekiz Türk, bir Yunan ile bir Alman polisi seri cinayetlerle öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü (NSU) için bugün karar ilan edildi.

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi Başkanı Manfred Götzl, beş yıl süren dava sonucunda örgütün hayatta kalan tek üyesi Beate Zschaepe'nin ömür boyu hapse mahkum edildiğini açıkladı.

Mahkeme ayrıca örgütü 10 cinayetten de suçlu buldu.

2013'TEN BERİ YARGILANIYORDU

NSU, söz konusu cinayetleri 2000-2007 arasında işlemişti. Beate Zschaepe ile birlikte hücreye yardım eden dört kişi 6 Mayıs 2013'ten bu yana yargılanıyordu.

Zschaepe, beş yıl boyunca örgütün karanlık yüzüyle ilgili hiçbir bilgi vermedi ve NSU'nun perde arkası aralanamadı.

Davayı takip eden Milliyet yazarı Abdullah Karakuş, medyanın yoğun ilgisi olduğunu bildiriyor. Mahkemeye girmek isteyenler, sabah saatlerinde duruşma başlamadan üç saat boyunca kuyrukta bekledi.