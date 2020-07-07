8 Temmuz tarihte bugün ne yaşandı? Tarihte bugün ne oldu?

1522 - Kanuni Sultan Süleyman, Rodos'a çıktı.

1621 - Fransız yazar La Fontaine doğdu.

1829 - Erzurum, Salih Paşa'nın Çarlık Ordusu'nun teslim koşullarını kabulüyle Rus işgaline uğradı.

1833 - Osmanlı İmparatorluğu ile Çarlık Rusyası arasında Hünkâr İskelesi Antlaşması imzalandı.

1889 - Amerika Birleşik Devletleri merkezli uluslararası yayınlanan günlük finans ve haber gazetesi The Wall Street Journal'ın ilk sayısı yayımlandı.

1919 - Mustafa Kemal, resmî görevinden ve askerlikten çekildi.

1937 - Türkiye ile İran, Irak ve Afganistan arasında saldırmazlık paktı (Sadabat Paktı) imzalandı.

1938 - Hatay - Reyhanlı'nın Fransız işgalinden kurtuluş günü.

1942 - Türkiye'nin 4. Başbakanı Refik Saydam öldü.

1965 - Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) kuruldu.

1967 - Hacettepe Üniversitesi kuruldu.

1994 - Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim İl-sung öldü ve bu durum Kuzey Kore'de büyük bir yasa sebep oldu.

1997 - İstanbul Metris Cezaevi’nde isyan çıktı ve 5 kişinin ölümüne sebep oldu.

1999 - Florida'da Allen Lee Davis adlı bir mahkûmun idam cezası, "elektrikli sandalye" oldu ve bu sandalye ile infaz edildi. Bu Florida'da elektrikli sandalyenin son kullanılışı oldu.