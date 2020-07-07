8 Temmuz tarihte bugün ne yaşandı? Tarihte bugün ne oldu?
8 Temmuz günü birçok kişinin ölümü ve doğumuna şahitlik etmiş bir gün. Aynı zamanda Hatay Reyhanlı işgalinin son bulduğu ve kurtuluş günü olarak adlandırılıyor. 8 Temmuz hangi hangi olaylar oldu ve neler yaşandı? 8 Temmuz ne günü? Kimler doğdu ve kimler öldü? İşte merak edilen 8 Temmuz tarihte bugün köşesinin detayları...
1522 - Kanuni Sultan Süleyman, Rodos'a çıktı.
1621 - Fransız yazar La Fontaine doğdu.
1829 - Erzurum, Salih Paşa'nın Çarlık Ordusu'nun teslim koşullarını kabulüyle Rus işgaline uğradı.
1833 - Osmanlı İmparatorluğu ile Çarlık Rusyası arasında Hünkâr İskelesi Antlaşması imzalandı.
1889 - Amerika Birleşik Devletleri merkezli uluslararası yayınlanan günlük finans ve haber gazetesi The Wall Street Journal'ın ilk sayısı yayımlandı.
1919 - Mustafa Kemal, resmî görevinden ve askerlikten çekildi.
1937 - Türkiye ile İran, Irak ve Afganistan arasında saldırmazlık paktı (Sadabat Paktı) imzalandı.
1938 - Hatay - Reyhanlı'nın Fransız işgalinden kurtuluş günü.
1942 - Türkiye'nin 4. Başbakanı Refik Saydam öldü.
1965 - Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) kuruldu.
1967 - Hacettepe Üniversitesi kuruldu.
1994 - Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim İl-sung öldü ve bu durum Kuzey Kore'de büyük bir yasa sebep oldu.
1997 - İstanbul Metris Cezaevi’nde isyan çıktı ve 5 kişinin ölümüne sebep oldu.
1999 - Florida'da Allen Lee Davis adlı bir mahkûmun idam cezası, "elektrikli sandalye" oldu ve bu sandalye ile infaz edildi. Bu Florida'da elektrikli sandalyenin son kullanılışı oldu.