8 Şubat koronavirüs vaka sayısı | Bugün kaç korona vakası var?
Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti? Koronavirüs salgınında Omicron varyantı etkisiyle vaka sayıları bir hayli arttı. Vatandaşlar ise bugün kaç yeni vaka olduğunu araştırıyor. Peki, bugün kaç korona hastası var?
Vatandaşlar güncel koronavirüs vaka sayısını merak ediyor. Peki, bugün kaç korona vakası var?
8 Şubat koronavirüs vaka sayısı | Bugün kaç korona vakası var?
Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 111 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel rakamların paylaşılmasının ardından sosyal medya hesabından “Dün İstanbul’da yaptığımız incelemeler, yoğun bakımda tedavi gören hastaların %90’ının 60 yaş üzerinde, yaklaşık %88’inin aşısız veya aşısı eksik kişiler olduğunu göstermiştir. BU İKİ BİLGİ tüm illerimizde hepimiz için UYARICIDIR. Aşılar tam olmalı, büyükler kendini korumalıdır” ifadelerini kullandı.