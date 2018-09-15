8. sınıfta hangi dersler var? 8. sınıf zorunlu ve seçmeli dersler hangileri

Okullar 17 Eylül Pazartesi günü açılıyor. 3 ay aradan sonra milyonarca öğrenci okullarıyla buluşacak. Pazartesi günü ders zilinin çalacak olmasıyla birlikte öğrenciler de derse başlamış olacak. Peki 8. Sınıf derslerin hangileri? 8. Sınıfta hangi dersler var ve bu dersler haftalık kaç saat?

17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. 2018-2019 eğitim öğretim yılı Ortaokul 8. sınıfta hangi dersler var, 8. sınıfta hangi dersler var, 8. sınıf dersleri neler, Ortaokul 8. sınıfta hangi dersleri göreceğiz, 8. sınıf okul derslerinin detayları haberimizde...

2018/2019 8'İNCİ SINIF DERS VE DERS SAATLERİ

Türkçe 5 saat

Matematik 5 saat

Fen Bilimleri 4 saat

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2 saat

Yabancı Dil 4 saat

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 saat

Görsel Sanatlar 1 saat

Müzik 1 saat

Beden Eğitimi ve Spor 2 saat

Teknoloji ve Tasarım 2 saat

Rehberlik ve Kariyer Planlama 1 saat