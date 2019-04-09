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8. sınıf öğrencisi ailesiyle okul basıp terör estirdi

Denizli’de okuldan atılma kararı alınan 8.

09 Nisan 2019 Salı 16:19
8. sınıf öğrencisi ailesiyle okul basıp terör estirdi

Denizli’de okuldan atılma kararı alınan 8.sınıf öğrencisinin ailesiyle birlikte okulu basıp, okul içerisinde idarecileri darp ediği iddia edildi. Vücudunda kırık ve çatlaklar bulunan öğretmenler darp raporu alırken, öğrencinin okula gelmeden sosyal medyadan tehdit içerikle mesajlar paylaştığı ortaya çıktı.


Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesinde bulunan Sevil Kaynak Ortaokulunda yaşandı. İddiaya göre, okul idaresi tarafından okuldan atılma kararı alınan 8.sınıf öğrencisi K.B.Ö, bir süre okul önüne gelerek bir süre burada oyalandı, ardından okul güvenlik görevlilerinin uyarısıyla okul müdürü Ahmet Ferit Akgün, K.B.O.’nun yanına gelerek kendisi ile bir süre sohbet etti. Akgün, K.B.O isimli öğrenciyi daha sonra okuldan sözlü uyarılarla uzaklaştırdı.



Ailesiyle okulu bastı


Okuldan uzaklaşan K.B.Ö, bir süre sonra yanına babası S.Ö., annesi S.Ö. ve amcası O.Ö.’yü alarak geri geldi. Okula giren aile üyeleri, Akgün ile konuşmak için odasına girdi. Aile ile yöneticiler arasındaki konuşma bir süre sonra tartışmaya, ardından kavgaya dönüştü. Kavgada, okul müdür yardımcıları Yusuf Zengin ve Mestan Tarık Ertunç ile Akgün, darp edildi. Kavga, okul polisi, güvenlik görevlileri ve öğretmenlerin araya girmesiyle son buldu. Polis ekipleri, öğretmenlere saldırdıkları iddia edilen şahısları gözaltına aldı.



“Öğretmenler darp raporu aldı”


Darp edilen öğretmenler Denizli Devlet Hastanesi’ne giderek darp raporu aldı. Burada yapılan incelemede, Zengin’in kaburgalarında çatlaklar olduğu belirlendi. Ertunç’un ise başından darbe aldığı tespit edildi. Okul önünde yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Öğretmenleri sosyal medyadan tehdit etti


Öte yandan okuldan atılma kararı bulunan K.B.Ö. isimli öğrencinin okul gelmeden önce sosyal medya hesabından tehdit içerikli mesajlar paylaştığı ortaya çıktı. K.B.Ö. yaptığı paylaşımda, “Müdürü de yardımcısını da döveceğim. Kalabalıkta aslan kesilen tenhada ev kedisi olacaklar kimsenin yanına bırakmam” yazdığı görüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



"Son derece acı ve vahim bir olay"


Öte yandan olay sonrası okula gelen Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Muhmut Oğuz, darp edildiği öne sürülen öğretmenlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Olayın adli makamlara intikal ettiğini aktaran İl Müdürü Oğuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı eğitim camiası adına kınadıklarını aktardı. Okulda bulunan eğitimcilerin canla başla hizmet ettiklerini ifade eden Oğuz, olayın son derece acı ve vahim olduğunu kaydetti.



“Kaburgalarında kırık var”


Yaşanan olay sonrası çeşitli sivil toplum örgütleri basın açıklaması yaparak olayı kınadı. STK’lar adına açıklama yapan Eğitim Bir Sen Denizli Şube Başkanı Feyzullah Öselmiş, okul içerisinde yaşananları anlattı. Okul idarecilerinin okul içerisinde darp edildiğini söyleyen Öselmiş, kavganın bir kısmının odada, bir kısmının ise koridorda yaşandığını ifade etti. Öğretmenlerin sağlık durumu hakkında bilgi veren Özelmiş, “Sağlık raporlarını aldılar. Kaburgalarında kırık olan, omuriliklerinde sıkıntı olan, yüzünde ve gözünde şişkinlik olan arkadaşlarımız var. Onların da sağlık işlemleri devam ediyor” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 16:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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