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8 saniye için 17 bin TL! Rekor Diriliş Ertuğrul'un

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin 8 saniye olarak planlanan bant reklamı 18 bin TL. Fenomen dizi bu alanda da zirvede yer alıyor.

17 Kasım 2018 Cumartesi 15:23
8 saniye için 17 bin TL! Rekor Diriliş Ertuğrul'un

Gerek yurt içi gerekse yurt dışında oldukça yoğun bir ilgi gören Türk dizileri, reklam ücretleriyle dudak uçuklattı. Yıllık 400 milyon doların üzerinde ihracat rakamına ulaşan dizi sektöründe görünmek isteyen markalar, hatırı sayılır bir bedel ödemek zorunda.

Bir reklam ajansından alınan bant reklam yayın ücretleri sektörün geldiği noktayı gözler önüne serdi. 1000 TL'den başlayan fiyatlamalar, dizilerin reytinglerine göre 17 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.

8 saniye için 17 bin TL

Bu alanda rekor 8 saniye bant olarak tasarlanan reklamlarda Diriliş Ertuğrul'a ait. Söz konusu dizide 17 bin TL ücret ödeyen marka, 8 saniye ekranda görülebiliyor.

RTÜK'ten ceza uygulaması

Öte yandan, bu reklamların belli kriterleri de bulunuyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), tüketiciyi yanıltıcı reklam, saatlik reklam süresinin aşılması, bant reklam logosu kullanmama gibi sebeplerden dolayı televizyon kanallarına idari para cezası uygulayabiliyor.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 15:23
  1. Diriliş Ertuğrul
  2. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
  3. RTÜK

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