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8 projeden 3’ü Fırat Üniversitesi’nden

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ve belirlenen 6 bölgeden biri olan Erzurum’da elemeleri yapılan ‘Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması’nda, yarı finale adını 3 farklı projeyle yazdırmayı başaran Üniversite, Fırat Üniversitesi oldu.

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:52
8 projeden 3’ü Fırat Üniversitesi’nden

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ve belirlenen 6 bölgeden biri olan Erzurum’da elemeleri yapılan ‘Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması’nda, yarı finale adını 3 farklı projeyle yazdırmayı başaran Üniversite, Fırat Üniversitesi oldu.


Türkiye genelinde yaklaşık 1600 ön lisans ve lisans öğrencisinin başvuru yapmış olduğu ‘TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması’nda 26 ilden sadece 8 proje, bölge yarışmalarına girmeye hak kazanırken, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri yarı finale adını 3 projeyle yazdırmayı başardı.


Öğrencilerin ihtiyaç duyulan alanlarda bilimsel çözümler üretmek, bilgi, beceri ve yenilikçi projeler geliştirmek için TÜBİTAK tarafından yapılan araştırma proje yarışmalarında Erzurum bölgesinde yarışan Fırat Üniversitesi ‘Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik’ kategorisinde bölge yarışlarına girmeye hak kazandı.


Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi ABD Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Sağır’ın koordinatörlüğünde hazırlanan ve yarı finale kalan 3 projede,göç ve yoksulluk sorunları ele alındı. İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin, Erzurum bölgesinde yarı finalde yarışmak üzere sergi alanında hazırladıkları projelerde, Engelli sığınmacıların entegrasyonuna ilişkin proje ekibinde Zülfüye Zehra Çiçek, Nisa Nur Şeker yarışırken, Çeşitli kültür gruplarının birbirlerine yönelik ön yargısal tutumlarına ilişkin ekipte Tugay Durgun ve Zekeriye Yurtgezen yer aldı. Yoksulluk probleminin çözümünde merhamet değerinin geliştirilmesine yönelik projede ise Demet Örken, Esmanur Otlak ve Behice Elif Güler bulunuyor.


“Bölge yarışmalarında ‘Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik’ alanında toplamda 26 ilden 8 proje yer alırken bu projelerin 3’ü danışmanlığımızda gerçekleşiyor” diye ifade eden Dr. Ögr. Üyesi Zeynep Sağır, Bölge yarışmalarına katılmaya hak kazanan 7 öğrencimi başarılarından dolayı tebrik ediyorum Türkiye’nin Girişimci ve Yenilikçi 50 üniversitesi içinde 36. sırada yer alan Fırat Üniversitesi bünyesinde sosyal alanda 3 projeyle yarı finale kaldığımız için onur duyuyorum İlahiyat Fakültemiz adına ve özellikle Din Psikolojisi alanı olarak bu yarışmada yer almaktan dolayı büyük mutluluk içerisindeyim. Tüm Türkiye’de lisans öğrencileri proje yarışmalarına 1600 başvuru içerisinden bu raddeye kadar ilerledik, Bölge yarışmalarında 3 proje bizim danışmanlığımızda gerçekleşti. Dilerim ki gelecek yıllarda da öğrencilerimizin başarıları katlanarak devam eder” sözlerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 16:52
  1. bilim
  2. sergi
  3. kültür

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