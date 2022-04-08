8 Nisan 1971: Abdullah Öcalan’ın 1971 Darbesi’nden Sonra Tutuklanıp Serbest Bırakılması

12 Mart günü saat 13:00’de Radyo’da Muhtıranın okunmasının ardından akşam saatlerinde Hükümetin istifasıyla birlikte Türkiye’de yeni bir süreç başlar.

Siyasi kişi ve kurumlar bu muhtıradan aktif bir şekilde etkilenenlerin başında gelmektedir.Başbakan Demirel, sonraki yıllarda öne çıkan tabirle Muhtırayı duyunca şapkasını alıp gitmekten başka bir çare görmemiştir.





Muhtıraya direnen tek kişi Demokratik Parti milletvekili olarak Meclis’te bulunan genç mebus Hasan Korkmazcan’dır. Korkmazcan, ‘Böyle bir metnin Meclis’te okutulması Anayasa ve içtüzük hükümlerine aykırı’ diyerek tepki göstermişti.





12 Mart Dönemi ile ilgili çok çarpıcı bir iddia da gazeteci Şamil Tayyar'dan gelir. Tayyar’ın iddiasına göre Abdullah Öcalan 1971 muhtırasından sonra öğrenci eylemi yaptığı gerekçesi ile gözaltına alınmış, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Turgut Sunalp'ın 'Öcalan adamımızdır serbest bırakın' talimatıyla serbest bırakılmıştı.





Tayyar, konuya ilişkin olarak şunları anlatır: "Abdullah Öcalan 1971 muhtırasından sonra öğrenci eylemi yaptığı gerekçesi ile gözaltına alındı. 8 Nisan 1972 Tarihinde 6 ay cezaevinde kaldı. Ekim 1972'de serbest bırakıldı. Savcı iddianamesinde ağır ifadeler kullanmıştı. O iddianame esas alınsa yıllarca içerde kalırdı. Sonra bir anda Baki Tuğ mütalaasını değişirdi. “Öcalan'a haksızlık edilmiş. Operasyonu yöneten değil, katılan biriymiş” demişti. Bunun üzerine 3 ay yatıp çıkıyor. Sebep şuydu: Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Turgut Sunalp arıyor ve “Öcalan adamımızdır serbest bırakın” diyor ve iddianame değiştiriliyor. Daha sonra Öcalan serbest kalıyor. (Tayyar,2011)





08 Nisan 1924: Şeriye mahkemelerini kaldıran yeni Mahkemeler Teşkilatı Kanunu TBMM'de kabul edildi. Kadıların yerini hakimler aldı.









08 Nisan 1960: İstanbul'a on saat çamur yağması



Çamur yağmurlarının yağma sebebi, çöl kumlarının bulutlarda birikmesidir. Çöle sahip olmayan ülkelerdeki yağmurun sebebi ise çevre ülkelerden gelen kum bulutları olarak açıklanıyor.



