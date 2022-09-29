8 milyon yıllık maymun fosili bulundu

Yeni Akit Ankara

Kunming Zooloji Enstitüsü araştırmacılarından proje yöneticisi Ji Xueping, paleontologların 30 yıldan fazla bir süre önce küçük bir aşağı burunlu maymun olarak sınıflandırılan Yuanmoupithecus Xiaoyuan’ın diş fosillerini keşfettiklerini söyledi.

HYLOBATİDAE FOSİLLERİNE ÇOK NADİR RASTLANIYOR

Uluslararası bir araştırmacı grubu tarafından Journal of Human Evolution dergisine yazılan makalede, fosille ilgili bilgilerin ayrıntıları paylaşıldı. Asya’nın tropikal ve subtropikal bölgelerinde yaşayan gibon familyasına ait 20 tür bulunuyor. Bulunan hylobatidae fosillerine çok nadir rastlanıyor ve çoğunlukla Çin’in güney bölgesindeki mağaralarda bulunuyor.

Ji, 30 yıldan sonra gibonlara ait bir fosil bulmanın heyecan verici olduğunu belirterek, genç bir hayvanın yüzünün alt kesiminin kısmi fosilini bulduklarını ve yaşayan gibonların kafataslarıyla karşılaştırarak bu örneğin gibongiller familyasından bir maymuna ait olduğunu belirlediklerini söyledi. Araştırmacılar, türün keşfinin Doğu Asya’daki küçük aşağı burunlu maymunların evrimsel tarihinde bir boşluğu doldurduğuna inanıyor.