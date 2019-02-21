0553 313 94 23

8 metrelik ahşap yat alev alev yandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 8 metrelik ahşap yat alev alev yandı.

21 Şubat 2019 Perşembe 00:01
8 metrelik ahşap yat alev alev yandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 8 metrelik ahşap yat alev alev yandı.


Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi balıkçı barınağında demirli olan 8 metrelik “Mavikuş” isimli ahşap tekne henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Kısa sürede teknenin güverte kısmını alevler sardı. Muğla Büyükşehir İtfaiye ekipleri tekneye müdahale ederek söndürmek için büyük bir çaba sarf etti. Yaklaşık yarım saat alevlerle boğuşan itfaiye erleri yangını güçlükle söndürmeyi başardı. 8 metre uzunluğundaki, 500 bin TL değerindeki tekne küle döndü. Hurdaya dönen teknenin neden yandığı konusunda yetkililer araştırma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 00:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manchester City, 90’da güldü
    1. Manchester City, 90’da güldü
    2. Avustralya'da madende araçlar..
    3. Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
    4. Depremden korkan vatandaşlar geceyi..
    5. Bakan Koca açıkladı: Yüzde 1'in altında
    6. "AP'nin 2018 Türkiye Raporu Taslağı..
    7. 'Brexit' uyarısı: İngiltere ve Avrupa..
    8. Depremle adeta zaman durdu
    9. Irak'ta 4. Uluslararası DEAŞ..
    10. Fransa'da grip salgını 2 bin 800 can..
    11. Irak'ta hastane inşaatları yeniden..
    12. Esrarengiz kokudan etkilenenlerin..
    13. Barzani ile ABD'nin Suriye Özel..
    14. AP Dış İlişkiler Komitesi'nde Türkiye..
    15. Konya'da 6 gün içinde 3 yeni obruk..
    16. CHP'li vekil CHP'yi bombaladı!
    17. Diriliş Ertuğrul 137. yeni bölüm..
    18. İzmir’de silahlı kavga: 1 yaralı
    19. Brezilya Devlet Başkanı: "Emeklilik..
    20. Trump'tan Washington Post'a dava açan..
    21. Nijerya'da silahlı saldırı: 17 ölü
    22. I. İzzeddin Keykavus ne zaman yaşadı?..
    23. UNICEF'ten Yemen'de taraflara "Hudeyde..
    24. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Votel,..
    25. Deprem anından hayatınızı..
    26. Pakistan ve Hindistan'ın hac kotası..
    27. AB ve İngiltere "tedbir maddesini"..
    28. Balgam sökmeye yarayan doğal besinler
    29. Macaristan'dan İsveç'e tepki
    30. Bakan Akar ve Orgeneral Güler Erzurum'da
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    MHP'den İP'e geçti ve aday olamayınca çıldırdı: İhanete uğradık, içimizden vurulduk
    MHP'den İP'e geçti ve aday olamayınca çıldırdı: İhanete uğradık, içimizden vurulduk