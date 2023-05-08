8 Mayıs 1157: Selçuklu Sultanı Ahmet Sencer'in vefatı

Ahmed Sencer 1086 yılında doğdu. 1097-1118 tarihleri arası Horasan Selçuklu Sultanı. 1118-1157 döneminde Büyük Selçuklu Sultanı oldu. 8 Mayıs 1157’de vefat etti.







Babası Melikşah, annesi cariye kökenli Taceddin Seferiyye Hatun’dur. Melikşah’ın ölmesi ile Büyük Selçuklu Devleti bir anarşi içine girdi. Melihşah’ın eşi Terken Hatun, Melikşah’ın küçük yaştaki oğlu ve Sencer’in kardeşi I. Mahmud’un sultanlığını ilan etti.



1097’de Sultan Berkyaruk 12 yaşında olan kardeşi Ahmed Sencer’e Horasan valiliğini verdi. Ahmed Sencer bundan sonra 1097-1118 döneminde hemen hemen 20 yıl devamlı olarak Horasan’ı idare etti ve Horasan Selçuklu Devleti sultanı oldu.







II. Mahmud kendi idaresi altından bulunan arazilerde hutbelerde isminin Sultan Sencer’den sonra söylenmesini kabul etti, Böylece II. Mahmud 1118’de, sonradan Irak Selçuklu Devleti adı verilen tabi devletin alt hükümdarı oldu. Ancak Sultan Sencer 1157’de öldükten sonra Irak Selçuklu Devleti bağımsız oldu. Sultan Sencer’in türbesi (günümüzde Türkmenistan’da olan) eski Merv şehrinde bulunmaktadır.