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8 Mart’ta kadınlardan kadınlara mesajlar

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), ‘‘8 Mart Dünya Kadınlar Gününü’’ anlamlı bir etkinlikle kutladı.

08 Mart 2019 Cuma 14:36
8 Mart’ta kadınlardan kadınlara mesajlar

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), ‘‘8 Mart Dünya Kadınlar Gününü’’ anlamlı bir etkinlikle kutladı. Kadınlara özel düzenlenen renkli etkinlikte bir araya gelen kadın akademisyen ve öğrenciler, kadınlardan kadınlara mesajlar panosuna yazı yazarak günün anlam ve önemine değindi.


“Kadın dünyası, vefalı, güler yüzlü ve inşacı bir dünya’’


HKÜ İletişim Fakültesinde gerçekleşen etkinliğe katılan HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen ise üniversitede görev yapan kadın ve öğrencilerle bir araya gelerek tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. İlginin yoğun olduğu etkinlikte katılımcılar, “Kadınlardan Kadınlara Mesajlar” panosuna, günün kendileri için anlam ve önemini anlatan sözler yazdı. Kadınlar için hazırlanan platforma Edibe Sözen’de, düşüncelerini kağıda yazarak panoya astı. Kadın dünyasının vefalı, güler yüzlü ve inşacı bir dünya olduğunu dile getiren Sözen, ‘‘ Kadınlar olarak güzel şeyler yapacağız. Bizim coğrafyamız kadın medeniyeti tecrübesine sahip bir coğrafya. Bu tecrübeden de bilgi yoluyla faydalanacağız’’ diyerek etkinliğe katılan tüm kadınlara birer karanfil hediye etti.


“Kadınlarımız akademi dünyasına sahip çıktılar”


Bir nesil yetiştirmenin kadının etkin olduğu bir dünya ile daha güzel olacağı vurgusu yapan Sözen, “Bizim hem öğrencilerimiz hem de üniversite kadromuz kadın ağırlıklı. Türkiye akademisyen dünyasının kadın çalışan oranı yüzde 50. Bu oranla bir fırsat eşitliğini görebiliyoruz. Kadınlarımız akademi dünyasına sahip çıktılar. Bu rakamlar, kadınlarımızın bilim dünyasında, araştırma dünyasında ve en önemlisi karar alma mekanizmalarında heyecanla yer alma gerekliliğini gösteriyor. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Bir kuşak yetiştirmek, bir nesil yetiştirmek bu kadrolardaki kadın sayısının artmasıyla çok daha iyi hale gelecek. Bizden sonraki kuşakların da şehrimiz, bölgemiz ve tabi ki dünya adına yetiştirilmesi çok önemli. Karamsarlık düşüncelerinin ortadan kalkması gerekiyor. Hepinizin kültür anlamında, akademik alanda birer öncü olarak çalıştığınızı görüyorum. Her şey güzel olacak, tüm emekçi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum” diye konuştu.


Kadınlar için düzenlenen renkli etkinlikte HKÜ Akademisyenleri, Rektör V. Edibe Sözen’e çiçek hediye etti. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:36
  1. fotoğraf
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