8 Mart’ta kadınlara ücretsiz ulaşım
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.06 Mart 2019 Çarşamba 14:07
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara belediyeye ait toplu taşıma araçları kent merkezi ve ilçelere ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde belediye araçlarının tamamının kadınlara ücretsiz ulaşım hizmeti vereceğini bildirdi. Açıklamada, belediyeye ait toplu taşıma araçlarının ilçelerde de kadınlara hizmet vereceği belirtildi.
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