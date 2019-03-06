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8 Mart’ta kadınlara ücretsiz ulaşım

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:07
8 Mart’ta kadınlara ücretsiz ulaşım

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara belediyeye ait toplu taşıma araçları kent merkezi ve ilçelere ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde belediye araçlarının tamamının kadınlara ücretsiz ulaşım hizmeti vereceğini bildirdi. Açıklamada, belediyeye ait toplu taşıma araçlarının ilçelerde de kadınlara hizmet vereceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:07
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