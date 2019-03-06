8 Mart’ta kadınlara ücretsiz ulaşım Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara belediyeye ait toplu taşıma araçları kent merkezi ve ilçelere ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde belediye araçlarının tamamının kadınlara ücretsiz ulaşım hizmeti vereceğini bildirdi. Açıklamada, belediyeye ait toplu taşıma araçlarının ilçelerde de kadınlara hizmet vereceği belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.