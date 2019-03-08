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8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel sergi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile El İşi Ürünleri sergisi düzenlenen tören ile açıldı.

08 Mart 2019 Cuma 17:42
8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel sergi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile El İşi Ürünleri sergisi düzenlenen tören ile açıldı.


Halkın beğenisine sunulan eserlerin kursiyerler tarafından yapıldığını ve hepsinin birer Anadolu motifi taşıdığını dolayısı ile birer sanat eseri olduğunu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç “Her yıl ilk ve sonbahar olmak üzere iki dönem Meslek Edindirme kursları açıyoruz. 18 ayrı semtte kurs merkezimiz mevcuttur. Makrome, kuaförlük, Ev tekstili, giyim, takı-tasarım, dikiş, nakış, tekstil boyama, kilim dokuma gibi branşlar da açılan kurslara ev hanımları büyük ilgi göstermektedir. Ev hanımları bu vesile ile hem boş zamanlarını öğrenerek değerlendirmekte, hem de ev ekonomilerine katkı sağlamaktadırlar“ dedi.


Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, sergide yer alan eserleri tek tek gezerek bilgi aldılar ve bu güzel eserlerinden dolayı kursiyerleri tebrik ettiler.


Açılış sonrası kursiyerler ile sergiyi gezmeye gelenler Başkan Memduh Büyükkılıç ile selfi ve hatıra fotoğraf çekildiler.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:42
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