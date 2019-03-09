8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde el emeği göz nuru eserler beğeniye sunuldu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Eskişehir Valiliği ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlardan faydalanan kadınların hazırlamış olduğu “El İşi Sergisi” açıldı.

Bir alışveriş merkezinde gerçekleşen açılışa; Vali Özdemir Çakacak’ın eşi Kevser Çakacak, Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Alper Sezer, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Eskişehir Temsilcisi Hatice Kaya, vali yardımcıları, kaymakam eşleri, kursiyerler ve davetliler katıldı.

Serginin açılış kurdelesini kursiyerlerle birlikte kesen Kevser Çakacak, “Bizim kültürümüzde kadın hem toplumun hem de toplumun çekirdeği olan ailenin temelidir. Kadınlarımızın eğitim ve sağlık başta olmak üzere toplumsal hayatın her alanında önemli roller üstlendiklerini ve ülke kalkınmasına çok önemli katkılar sunduklarına şahit olmaktayız. Kadınlarımız huzurlu, mutlu ve sağlıklı toplumların teminatıdır” dedi.