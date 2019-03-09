0553 313 94 23

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde el emeği göz nuru eserler beğeniye sunuldu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Eskişehir Valiliği ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlardan faydalanan kadınların hazırlamış olduğu “El İşi Sergisi” açıldı.

09 Mart 2019 Cumartesi 12:32
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde el emeği göz nuru eserler beğeniye sunuldu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Eskişehir Valiliği ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlardan faydalanan kadınların hazırlamış olduğu “El İşi Sergisi” açıldı.


Bir alışveriş merkezinde gerçekleşen açılışa; Vali Özdemir Çakacak’ın eşi Kevser Çakacak, Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Alper Sezer, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Eskişehir Temsilcisi Hatice Kaya, vali yardımcıları, kaymakam eşleri, kursiyerler ve davetliler katıldı.


Serginin açılış kurdelesini kursiyerlerle birlikte kesen Kevser Çakacak, “Bizim kültürümüzde kadın hem toplumun hem de toplumun çekirdeği olan ailenin temelidir. Kadınlarımızın eğitim ve sağlık başta olmak üzere toplumsal hayatın her alanında önemli roller üstlendiklerini ve ülke kalkınmasına çok önemli katkılar sunduklarına şahit olmaktayız. Kadınlarımız huzurlu, mutlu ve sağlıklı toplumların teminatıdır” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 12:32
  1. sergi
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aslan’dan taraftara çağrı
    1. Aslan’dan taraftara çağrı
    2. Polis uyuşturucu tacirlerine göz..
    3. Kadınlara ücretsiz sağlık kontrolü
    4. Tamamlayıcı tıp araştırmalarında..
    5. SANKO Okullarında çocuk psikolojisi..
    6. Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor!..
    7. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp..
    8. Cumhur İttifakı adayı Çetin Nazik,..
    9. Sivas’ta kayak sezonu devam ediyor
    10. Virajı alamayan kamyonetin devrilme..
    11. Öğrenciler tasarladıkları robotları..
    12. Sason’da karla mücadele çalışmaları..
    13. Galatasaray, Antalyaspor..
    14. Kayserispor, Çaykur Rizespor maçına..
    15. Milletvekili Çavuşoğlu: "Hükûmetin..
    16. Tamamını geri ödedi... 400 milyon..
    17. Başkan Özakcan çalışan kadınları..
    18. Kardemir Karabükspor'da Mehmet Yüksel..
    19. Hakkari’de Cumhurbaşkanı Erdoğan..
    20. Hikmet Karaman’ın doğum günü kutlandı
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı