0553 313 94 23

8 Mart Dünya Kadınlar Günü TEI’ de de kutlandı

Eskişehir Valiliği, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve TUSAŞ Motor Sanayi A.

09 Mart 2019 Cumartesi 12:27
8 Mart Dünya Kadınlar Günü TEI’ de de kutlandı

Eskişehir Valiliği, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş (TEI) tarafından ortaklaşa düzenlenen programla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.


TEI Fabrikasında düzenlenen programa; Vali Özdemir Çakacak’ın eşi Kevser Çakacak, Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Alper Sezer, TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş (TEI) Genel Müdürü Dr. Faruk Akşit ve TEI Fabrikası çalışan kadın personeli katıldı.


Program esnasında duygularını dile getiren Kevser Çakacak, insan hak ve özgürlüklerinin gelişmesi, demokrasi kültürünün yerleşmesi ile kadınların, eğitimden bilime, sanattan siyasete hayatın her alanında yer aldığını söyledi.


Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay ise, kadının daha çok güçlendirilmesi, kadınlara uygulanan her türlü şiddetin önlenmesi, cinsel ayrımcılığın sona ermesi ve haksızlıkların giderilmesi için her zaman çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceklerini kaydetti.


Programda konuşma yapan TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş (TEI) Genel Müdürü Akşit ise, sevgi, fedakârlık, sabır, emek ve çalışkanlıklarıyla bu ülkenin kalkınmasında, bu ülkenin bir arada, huzur ve güven içerisinde yaşamasında en büyük pay sahibi olan tüm kadınların ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ettiğini söyleyerek, programa katılanlara teşekkür etti.


Konuşmalardan sonra Hanımefendi Kevser Çakacak, Eskişehir Milletvekili Günay ve TEI Genel Müdürü Akşit çalışan kadın personele çiçek ve çeşitli hediyeler vererek, onlarla birlikte öğle yemeği yedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 12:27
  1. bilim
  2. sanat
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti’de adaylar çalışmalara hız verdi
    1. AK Parti’de adaylar çalışmalara hız..
    2. Tarihçi-Yazar Yavuz Bahadıroğlu’ndan..
    3. İSKİ'den yerli ve milli araç hamlesi
    4. İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı..
    5. "Şimdi CHP üzerinden kanallar açarak..
    6. Aslan’dan taraftara çağrı
    7. Polis uyuşturucu tacirlerine göz..
    8. Kadınlara ücretsiz sağlık kontrolü
    9. Tamamlayıcı tıp araştırmalarında..
    10. SANKO Okullarında çocuk psikolojisi..
    11. Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor!..
    12. "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp..
    13. Cumhur İttifakı adayı Çetin Nazik,..
    14. Sivas’ta kayak sezonu devam ediyor
    15. Virajı alamayan kamyonetin devrilme..
    16. Öğrenciler tasarladıkları robotları..
    17. Sason’da karla mücadele çalışmaları..
    18. Galatasaray, Antalyaspor..
    19. Kayserispor, Çaykur Rizespor maçına..
    20. Milletvekili Çavuşoğlu: "Hükûmetin..
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı