8 Mart Dünya Kadınlar Günü TEI’ de de kutlandı

Eskişehir Valiliği, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş (TEI) tarafından ortaklaşa düzenlenen programla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

TEI Fabrikasında düzenlenen programa; Vali Özdemir Çakacak’ın eşi Kevser Çakacak, Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Alper Sezer, TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş (TEI) Genel Müdürü Dr. Faruk Akşit ve TEI Fabrikası çalışan kadın personeli katıldı.

Program esnasında duygularını dile getiren Kevser Çakacak, insan hak ve özgürlüklerinin gelişmesi, demokrasi kültürünün yerleşmesi ile kadınların, eğitimden bilime, sanattan siyasete hayatın her alanında yer aldığını söyledi.

Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay ise, kadının daha çok güçlendirilmesi, kadınlara uygulanan her türlü şiddetin önlenmesi, cinsel ayrımcılığın sona ermesi ve haksızlıkların giderilmesi için her zaman çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Programda konuşma yapan TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş (TEI) Genel Müdürü Akşit ise, sevgi, fedakârlık, sabır, emek ve çalışkanlıklarıyla bu ülkenin kalkınmasında, bu ülkenin bir arada, huzur ve güven içerisinde yaşamasında en büyük pay sahibi olan tüm kadınların ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ettiğini söyleyerek, programa katılanlara teşekkür etti.

Konuşmalardan sonra Hanımefendi Kevser Çakacak, Eskişehir Milletvekili Günay ve TEI Genel Müdürü Akşit çalışan kadın personele çiçek ve çeşitli hediyeler vererek, onlarla birlikte öğle yemeği yedi.